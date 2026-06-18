    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina B
    Vancouver
    00:00
    Katar
    Katar

    Kanada sa bude môcť spoľahnúť aj na svojho kapitána. Proti Kataru je k dispozícii

    Alphonso Davies.
    Alphonso Davies. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. jún 2026 o 07:17
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    Doliečoval sa zo zranenia zadného stehenného svalu.

    Kapitán kanadskej futbalovej reprezentácie Alphonso Davies bude svojmu tímu k dispozícii v druhom zápase na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku proti Kataru.

    Dvadsaťpäťročný ľavý obranca vynechal úvodné stretnutie v B-skupine s Bosnou a Hercegovinou (1:1).

    Davies sa doliečoval zo zranenia zadného stehenného svalu, ktoré utrpel ešte v semifinálovej odvete Ligy majstrov proti Parížu St. Germain na začiatku mája.

    „Tento týždeň trénoval a zajtra bude k dispozícii. Uvidíme, ako sa bude zápas vyvíjať a potom sa rozhodneme, ako ho využijeme. S Alphonsom to vyzerá naozaj dobre,“ uviedol tréner tímu Jesse Marsch podľa AP.

    Obranca Bayernu Mníchov nenastúpil za Kanadu od vlaňajšieho marca, keď ho z hry vyradilo zranenie predného skríženého väzu.

    Súboj s Katarom je na programe v noci na piatok o 00.00 SELČ a odohrá sa na Štadióne BC Place vo Vancouveri.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Alphonso Davies.
    Alphonso Davies.
    Kanada sa bude môcť spoľahnúť aj na svojho kapitána. Proti Kataru je k dispozícii
    dnes 07:17
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Alphonso Davies.
    Alphonso Davies.
    Kanada sa bude môcť spoľahnúť aj na svojho kapitána. Proti Kataru je k dispozícii
    dnes 07:17
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    Domov»MS vo futbale 2026»Kanada sa bude môcť spoľahnúť aj na svojho kapitána. Proti Kataru je k dispozícii