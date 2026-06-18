Kanada sa bude môcť spoľahnúť aj na svojho kapitána. Proti Kataru je k dispozícii

Kapitán kanadskej futbalovej reprezentácie Alphonso Davies bude svojmu tímu k dispozícii v druhom zápase na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku proti Kataru.
Dvadsaťpäťročný ľavý obranca vynechal úvodné stretnutie v B-skupine s Bosnou a Hercegovinou (1:1).
Davies sa doliečoval zo zranenia zadného stehenného svalu, ktoré utrpel ešte v semifinálovej odvete Ligy majstrov proti Parížu St. Germain na začiatku mája.
„Tento týždeň trénoval a zajtra bude k dispozícii. Uvidíme, ako sa bude zápas vyvíjať a potom sa rozhodneme, ako ho využijeme. S Alphonsom to vyzerá naozaj dobre,“ uviedol tréner tímu Jesse Marsch podľa AP.
Obranca Bayernu Mníchov nenastúpil za Kanadu od vlaňajšieho marca, keď ho z hry vyradilo zranenie predného skríženého väzu.
Súboj s Katarom je na programe v noci na piatok o 00.00 SELČ a odohrá sa na Štadióne BC Place vo Vancouveri.