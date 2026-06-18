Uzbekistan držal nádej na dobrý výsledok len krátko. Kolumbiu spasila najväčšia hviezda

MS vo futbale 2026 - skupina K
Uzbekistan - Kolumbia 1:3 (0:1)
Góly: 60. Fajzullajev - 40. Muñoz, 65. Diaz, 90+9. Campaz
Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.)
ŽK: Mojica (Kol.)
Uzbekistan: Jusupov – Abdullajev, Chusanov, Ašurmatov (77. Urozov) – Nasrullajev (46. Sajfijev), Šukurov, Mozgovoj, Karimov – Urunov (46. Chamdanov), Fajzullajev (77. Amonov), Šomurodov (90+4. Sergejev)
Kolumbia: Vargas – Muñoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta (80. Rios) – Arias (90+3. Castaňo), Rodríguez (72. Campaz), Díaz (90+4. Diaz) - Suarez (80. Hernandez)
Futbalisti Kolumbie úspešne vstúpili do MS 2026. V úvodnom vystúpení v K-skupine zvíťazili v Mexico City nad Uzbekistanom 3:1.
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O triumfe favorita rozhodol na Aztéckom štadióne v 65. minúte útočník Luis Diaz z Bayernu Mníchov, v závere nadstaveného času pridal poistku Jaminton Campaz.
Uzbekistan nastúpi na svoj druhý zápas v skupine v utorok 23. júna o 19.00 SELČ v Houstone proti Portugalsku.
Kolumbiu čaká v stredu 24. júna o 4.00 SELČ v mexickej Guadalajare duel proti DR Kongo.
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MS vo futbale 2026 - skupina K
Priebeh zápasu Uzbekistan - Kolumbia
I. polčas:
Kolumbijčania mali od začiatku zápasu územnú prevahu, dlho sa však nevedeli presadiť proti dobre organizovanej obrane Uzbekietanu, pre ktorý to bol historický prvý zápas na MS.
V 32. minúte si nabehol do šestnástky Diaz, ktorý umiestnenou strelou trafil žrď.
Nápor Kolumbie silnel a v 40. minúte sa „Los Cafeteros" dočkali vedúceho gólu, keď po centri do uzbeckej šestnástky trafil Muňoz loptu špičkou kopačky a prekonal Jusupova.
II. polčas:
Do druhého polčasu vstúpili Uzbekovia s dvoma zmenami v snahe oživiť hru. Kolumbijčania hrali pasívne, príliš sa zatiahli a to sa im vypomstilo.
V 60. minúte sa Fajzullajev dostal k odrazenej lopte a vyrovnal na 1:1. Juhoamerický tím však rýchlo odpovedal.
Diaz vystrelil v 65. minúte k vzdialenejšej žrdi a lopta prepadla uzbeckému brankárovi Jusunovovi do siete.
V 90. minúte nevyužil šancu na vyrovanie Mozgovoj. Kolumbia v závere nadstaveného času zvýšila na 3:1 zásluhou Campaza a dostala sa na čelo priebežnej tabuľky.
Hlasy po zápase
Fabio Cannavaro, tréner Uzbekistanu: „Myslím, že sme odohrali dobrý zápas, na MS to však niekedy nestačí na to, aby ste získali body. Zaplatili sme za chyby. Som však na chalanov hrdý, lebo sa nevzdali a bojovali až do konca. Možno sme si zaslúžili viac, ale taký je futbal.“
Luis Diaz, strelec víťazného gólu Kolumbie: „Dnes sa mi splnil detský sen. Odohral som prvý zápas na MS v kolumbijskom drese, podarilo sa mi v ňom streliť víťazný gól a pridal som aj asistenciu. Nemôže byť nič krajšie. Lepší úvod turnaja sme si ani nemohli želať. Fanúšikovia boli skvelí.“