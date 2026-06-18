    Uzbekistan
    Uzbekistan
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina K
    1 - 3
    0:1
    Kolumbia
    Kolumbia
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    Uzbekistan držal nádej na dobrý výsledok len krátko. Kolumbiu spasila najväčšia hviezda

    Futbalisti Kolumbie oslavujú víťazstvo.
    Fotogaléria (52)
    Futbalisti Kolumbie oslavujú víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. jún 2026 o 06:21
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    Kolumbia dnes zdolala Uzbekistan v skupine K na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Uzbekistan - Kolumbia 1:3 (0:1)

    Góly: 60. Fajzullajev - 40. Muñoz, 65. Diaz, 90+9. Campaz

    Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.)

    ŽK: Mojica (Kol.)

    Uzbekistan: Jusupov – Abdullajev, Chusanov, Ašurmatov (77. Urozov) – Nasrullajev (46. Sajfijev), Šukurov, Mozgovoj, Karimov – Urunov (46. Chamdanov), Fajzullajev (77. Amonov), Šomurodov (90+4. Sergejev)

    Kolumbia: Vargas – Muñoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta (80. Rios) – Arias (90+3. Castaňo), Rodríguez (72. Campaz), Díaz (90+4. Diaz) - Suarez (80. Hernandez)

    Futbalisti Kolumbie úspešne vstúpili do MS 2026. V úvodnom vystúpení v K-skupine zvíťazili v Mexico City nad Uzbekistanom 3:1.

    O triumfe favorita rozhodol na Aztéckom štadióne v 65. minúte útočník Luis Diaz z Bayernu Mníchov, v závere nadstaveného času pridal poistku Jaminton Campaz.

    Uzbekistan nastúpi na svoj druhý zápas v skupine v utorok 23. júna o 19.00 SELČ v Houstone proti Portugalsku.

    Kolumbiu čaká v stredu 24. júna o 4.00 SELČ v mexickej Guadalajare duel proti DR Kongo.

    Fotogaléria zo zápasu Uzbekistan - Kolumbia na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    Colombia's Jaminton Campaz (21) celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Jaminton Campaz (21) celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Jaminton Campaz (21), right, celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Jaminton Campaz (21) celebrates after the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    52 fotografií
    Colombia players celebrate after the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia players celebrate after the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jaminton Campaz (21), celebrates with his teammates after scoring his side's third goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia goalkeeper Camilo Vargas (12), left, catches a ball during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia goalkeeper Camilo Vargas (12), left, saves a ball during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jaminton Campaz (21) celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Cucho Hernandez (19) battles for the ball with Uzbekistan's Eldor Shomurodov (14) during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Richard Rios (6) battles for the ball with Uzbekistan's Farrukh Sayfiev (4) during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz (7) and Uzbekistan's Abdukodir Khusanov (2) chase the ball during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia players celebrates after scoring their side's second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz celebrates after scoring his team's second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Abbosbek Fayzullaev, left, celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz (7) celebrates after scoring his team's second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz (7), left, scores his side's second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. 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(AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz, right celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Abbosbek Fayzullaev celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Abbosbek Fayzullaev (22), left, celebrates with his teammates after scoring during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz (7) covers his face as he celebrates with teammates after scoring their second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Abbosbek Fayzullaev (22), right, celebrates with his teammates after scoring during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz (7) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Abbosbek Fayzullaev, left, celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Abbosbek Fayzullaev, left, celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Abbosbek Fayzullaev, left, celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. 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(AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz (7) reacts during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Oston Urunov (11) moves the ball away from Colombia's Daniel Munoz (2) during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan goalkeeper Utkir Yusupov punches the ball clear of the goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia head coach Nestor Lorenzo, center, speaks to his players after the first half of the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz (7) battles for the ball with Uzbekistan's Abdukodir Khusanov (2) during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia players celebrate their opening goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. 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(AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Daniel Munoz (2), second right, scores the opening goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Daniel Munoz (2) celebrates with Colombia's James Rodriguez (10) after scoring his side's opening goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Daniel Munoz celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Daniel Munoz (2) celebrates with Colombia's James Rodriguez (10) after scoring his side's opening goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Daniel Munoz (2) lies on the pitch after a collision during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Abbosbek Fayzullaev, right, and Colombia's Gustavo Puerta compete for the ball during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Gustavo Puerta (14), right, vies for the ball with Uzbekistan's Otabek Shukurov (7) during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz (7) tries a shoot during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Abbosbek Fayzullaev, right, and Colombia's Gustavo Puerta compete for the ball during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Gustavo Puerta (14) is blocked by Uzbekistan's Rustam Ashurmatov (5) during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUzbekistan's Eldor Shomurodov (14), left, vies for the ball with Colombia's Jefferson Lerma (16) during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Uzbekistan - Kolumbia

    I. polčas:

    Kolumbijčania mali od začiatku zápasu územnú prevahu, dlho sa však nevedeli presadiť proti dobre organizovanej obrane Uzbekietanu, pre ktorý to bol historický prvý zápas na MS.

    V 32. minúte si nabehol do šestnástky Diaz, ktorý umiestnenou strelou trafil žrď.

    Nápor Kolumbie silnel a v 40. minúte sa „Los Cafeteros" dočkali vedúceho gólu, keď po centri do uzbeckej šestnástky trafil Muňoz loptu špičkou kopačky a prekonal Jusupova.

    II. polčas:

    Do druhého polčasu vstúpili Uzbekovia s dvoma zmenami v snahe oživiť hru. Kolumbijčania hrali pasívne, príliš sa zatiahli a to sa im vypomstilo.

    V 60. minúte sa Fajzullajev dostal k odrazenej lopte a vyrovnal na 1:1. Juhoamerický tím však rýchlo odpovedal.

    Diaz vystrelil v 65. minúte k vzdialenejšej žrdi a lopta prepadla uzbeckému brankárovi Jusunovovi do siete.

    V 90. minúte nevyužil šancu na vyrovanie Mozgovoj. Kolumbia v závere nadstaveného času zvýšila na 3:1 zásluhou Campaza a dostala sa na čelo priebežnej tabuľky.

    Hlasy po zápase

    Fabio Cannavaro, tréner Uzbekistanu: „Myslím, že sme odohrali dobrý zápas, na MS to však niekedy nestačí na to, aby ste získali body. Zaplatili sme za chyby. Som však na chalanov hrdý, lebo sa nevzdali a bojovali až do konca. Možno sme si zaslúžili viac, ale taký je futbal.“

    Luis Diaz, strelec víťazného gólu Kolumbie: „Dnes sa mi splnil detský sen. Odohral som prvý zápas na MS v kolumbijskom drese, podarilo sa mi v ňom streliť víťazný gól a pridal som aj asistenciu. Nemôže byť nič krajšie. Lepší úvod turnaja sme si ani nemohli želať. Fanúšikovia boli skvelí.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 7

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    1 - 3
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    4 - 2
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    1 - 0
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Alphonso Davies.
    Alphonso Davies.
    Kanada sa bude môcť spoľahnúť aj na svojho kapitána. Proti Kataru je k dispozícii
    dnes 07:17
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Alphonso Davies.
    Alphonso Davies.
    Kanada sa bude môcť spoľahnúť aj na svojho kapitána. Proti Kataru je k dispozícii
    dnes 07:17
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    Domov»MS vo futbale 2026»Uzbekistan držal nádej na dobrý výsledok len krátko. Kolumbiu spasila najväčšia hviezda