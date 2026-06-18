    Brazília by potrebovala Messiho. Ak o nej začneme pochybovať, vyhrá MS, vraví prezident

    Futbalisti Brazílie odchádzajú z ihriska po skončení zápasu C-skupiny Brazília – Maroko.
    Futbalisti Brazílie odchádzajú z ihriska po skončení zápasu C-skupiny Brazília – Maroko. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. jún 2026 o 08:51
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    Z remízy Brazílie „netreba robiť vedu“, keďže Maroko je najsilnejší súper v skupine.

    Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva zažartoval, že brazílska futbalová reprezentácia by mala angažovať hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho.

    Odpovedal tak na otázku, čo si myslí o výkone svojej krajiny na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku.

    „Kanárici“ majú za sebou úvodný duel C-skupiny, v ktorom remizovali s Marokom 1:1. Messiho Argentína zdolala v J-skupine Alžírsko 3:0, pričom 38-ročný krídelník strelil hetrik.

    „Rozmýšľal som nad tým, že by sme mohli podpísať Messiho, aby hral za Brazíliu,“ zažartoval Lula da Silva.

    Dodal však, že z remízy Brazílie „netreba robiť vedu“, keďže Maroko je najsilnejší súper v skupine.

    „Hovorí sa, že vždy, keď sa o Brazílii veľa pochybuje, vyhrá majstrovstvá sveta. Uvidíme,“ citovala prezidenta agentúra AFP.

    Brazílčania si v ďalšom zápase zmerajú sily s Haiti a skupinu uzavrú proti Škótsku. Ich najbližší duel na Štadióne Lincoln Financial Field vo Philadelphii je na programe v noci na sobotu o 2.30 SELČ.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Brazílie odchádzajú z ihriska po skončení zápasu C-skupiny Brazília – Maroko.
    Futbalisti Brazílie odchádzajú z ihriska po skončení zápasu C-skupiny Brazília – Maroko.
    Brazília by potrebovala Messiho. Ak o nej začneme pochybovať, vyhrá MS, vraví prezident
    dnes 08:51
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