Brazília by potrebovala Messiho. Ak o nej začneme pochybovať, vyhrá MS, vraví prezident

Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva zažartoval, že brazílska futbalová reprezentácia by mala angažovať hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho.
Odpovedal tak na otázku, čo si myslí o výkone svojej krajiny na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku.
„Kanárici“ majú za sebou úvodný duel C-skupiny, v ktorom remizovali s Marokom 1:1. Messiho Argentína zdolala v J-skupine Alžírsko 3:0, pričom 38-ročný krídelník strelil hetrik.
„Rozmýšľal som nad tým, že by sme mohli podpísať Messiho, aby hral za Brazíliu,“ zažartoval Lula da Silva.
Dodal však, že z remízy Brazílie „netreba robiť vedu“, keďže Maroko je najsilnejší súper v skupine.
„Hovorí sa, že vždy, keď sa o Brazílii veľa pochybuje, vyhrá majstrovstvá sveta. Uvidíme,“ citovala prezidenta agentúra AFP.
Brazílčania si v ďalšom zápase zmerajú sily s Haiti a skupinu uzavrú proti Škótsku. Ich najbližší duel na Štadióne Lincoln Financial Field vo Philadelphii je na programe v noci na sobotu o 2.30 SELČ.