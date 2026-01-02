Vyšetrovanie nehody pokračuje. Vodiča auta Joshuu obvinili z nebezpečnej jazdy

Vodiča vozidla, v ktorom cestoval britský boxer Anthony Joshua, obvinili z nebezpečnej jazdy so smrteľnými následkami.
Pri pondelkovej dopravnej nehode v Nigérii prišli o život Joshuovi dvaja dlhoroční priatelia a členovia trénerského tímu Sina Ghami a Latif Ayodele. Bývalého majstra sveta i vodiča v stredu prepustili z nemocnice.
Auto, v ktorom sa viezol Joshua, narazilo na rýchlostnej ceste Lagos – Ibadan do nákladného vozidla.
Nigérijský Federálny zbor pre bezpečnosť cestnej premávky (FRSC) zverejnil na sociálnej sieti X niekoľko fotografií z miesta nehody.
Predbežné zistenia naznačujú, že vozidlo Lexus Jeep pravdepodobne prekročilo zákonom stanovenú rýchlosť.
FRSC dodal, že auto stratilo kontrolu počas manévru pri predbiehaní a narazilo do stojaceho nákladného vozidla pri kraji cesty. Pred nehodou mu údajne praskla pneumatika.