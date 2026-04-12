Fury sa vrátil do ringu víťazstvom a vyzval Joshuu: Buď on alebo som skončil

Svet boxu sa v dohľadnom čase môže konečne dočkať britského súboja medzi Tysonom Furym a Anthonym Joshuom.
Obe hviezdy predviedli medzi sebou slovnú prestrelku počas sobotňajšieho podujatia na štadióne Tottenhamu Hotspur.
Fury sa po 16 mesiacoch vrátil do ringu víťazstvom nad Rusom Arslanbekom Machmudovom. Po jednoznačnom triumfe si zobral do ruky mikrofón a oživil dlhoročnú rivalitu medzi hviezdami svetového boxu.
„Vyzývam ťa Anthony Joshua, aby si bol mojim ďalším súperom. Prijímaš túto ponuku? Zložím ťa dole, ver tomu. Keby to bolo na mne, tak skočím do ringu. Desať rokov sa to ťahá a stále nie je jasné, čo sa udeje najbližšie. Buď on alebo som skončil v boxe,“ cituje BBC pozápasové vyjadrenia Furyho.
Joshua sledoval návrat 37-ročného Brita z hľadiska: „Tyson, ty len naháňaš popularitu. Nikdy som nemal problém vstúpiť do ringu s tebou. Udrel som ťa, keď si bol dieťa a keď som videl teraz tvoj zápas, tak by som to zopakoval.
Nebudeš mi hovoriť, čo mám robiť. Keď budeš pripravený, tak si povedz podmienky. Ja som tvoj šéf, nezabudni, že pracuješ pre mňa. Ja som neskončil, ja som zostal v ringu.“
Furyho tím predbežne oznámil, že už podpísal kontrakt na roky očakávaný súboj. Streamovacia platforma Netflix naznačila jeseň ako potenciálny termín boxerskej „Bitky o Britániu“.