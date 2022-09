Šok pre fanúšikov boxu. Súboj Tyson Fury verzus Anthony Joshua nebude

"Je to oficiálne. Deň D prišiel a je preč. Zmluva podpísaná nie je. Pre Joshuu je po všetkom," oznámil Fury, ktorý pôvodne v apríli po víťazstve nad krajanom Dillianom Whytom ohlásil koniec kariéry. Pre zápas s Joshuom bol ale ochotný sa do ringu vrátiť.

Začiatkom mesiaca vyzval bývalého šampióna organizácií WBA, WBO, IBF a IBO na bitku o Britániu, Joshua však podľa neho túto príležitosť preváhal.

"Vždy som to vedel. Bez ohľadu na to, čo hovoríš, je mi to vlastne jedno. Veľa šťastia v kariére a v živote. Je koniec," uviedol Tyson Fury.

Tridsaťštyriročný anglický boxer z 33 zápasov v profesionálnom ringu až 32 stretnutí vyhral a raz remizoval. Nikdy neprehral.