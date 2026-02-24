Olympijský šampión má ambíciu zmeniť reprezentáciu. Vybral si krajinu svojho otca

Tridsaťtriročný boxer Tony Yoka, ktorý ešte v roku 2016 získal v Riu de Janeiro olympijské zlato vo farbách Francúzska, má ambíciu stať sa olympijským šampiónom na OH 2028 v Los Angeles už ako reprezentant Demokratickej republiky Kongo. Ide o krajinu jeho otca.
Rodák z Paríža by musel prerušiť kariéru profiboxera, ak by chcel súťažiť v LA 2028. Profíkom je od roku 2017.
Nedávno navštívil D. R. Kongo a na platforme X prezentoval svoje odhodlanie reprezentovať túto krajinu v roku 2028.
Vyjadril hrdosť na to, že môže ukázať Demokratickú republiku Kongo svetu. Zároveň vyjadril poctu ministrovi športu Didierovi Budimbuovi, ktorý vložil dôveru do tohto projektu.
Yoka má profesionálnu bilanciu 15 víťazstiev a 3 prehry. Na sociálnych sieťach zdieľal príspevok ministra Budimbua, ktorý potvrdil, že boxer "mieri za olympijským zlatom pre krajinu“.
Budimbu uviedol, že Yoka ponesie konžskú vlajku v ringu s národnou licenciou, zriadi špecializovanú akadémiu na prípravu budúcich športových talentov a bude propagovať značku krajiny.
Podľa zverejnených fotografií sa Yoka stretol aj s prezidentom krajiny Felixom Tshisekedim. Aktuálne ťahá šnúru štyroch víťazstiev a ďalší zápas má naplánovaný na apríl.