Nikdy v kariére neprehral. Kanadský majster sveta prekvapil rozhodnutím

Neporazený majster sveta v profesionálnom boxe Terence Crawford oznámil koniec kariéry. Jeho posledným, 42. zápasom tak zostáva septembrové víťazstvo nad Saúlom „Canelom“ Álvarezom, vďaka ktorému získal svetový titul v super strednej váhe do 76 kilogramov.
Tridsaťosemročný Crawford ohlásil koniec vo videu na sociálnych sieťach. „Každý boxer vie, že tento okamih príde. Len nevie kedy. Ja som si vybojoval možnosť odísť za vlastných podmienok,“ uviedol Američan, ktorý sa lúči s bilanciou 42 víťazstiev, z toho 31 knokautov.
Počas profesionálnej kariéry od roku 2008 získal Crawford 18 majstrovských titulov v piatich rôznych váhových kategóriách. Nikdy neskončil na zemi a ani v jednom zápase žiadny z rozhodcov neprisúdil víťazstvo jeho súperovi.