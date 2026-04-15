Schyľuje sa k veľkému súboju. Fury vyzval Joshuu a rokovania sa začali

Súboj britských boxerov Anthonyho Joshuu a Tysona Furyho by mohli diváci vidieť v novembri.
Joshuov promotér Eddie Hearn potvrdil prebiehajúce rokovania a zároveň dodal, že 36-ročný Brit najprv plánuje absolvovať júlový prípravný súboj.
Fury sa v sobotu po 16 mesiacoch vrátil do ringu víťazstvom nad Rusom Arslanbekom Mačmudovom. Ihneď po triumfe vyzval svojho rivala Joshuu.
Ten sa však počas uplynulých devätnástich mesiacov postavil len v decembri proti Jakeovi Paulovi. V tom istom mesiaci bol aj súčasťou tragickej dopravnej nehody v Nigérii, kde prišiel o dvoch blízkych priateľov. Sám utrpel len ľahké zranenia.
V nasledujúcich dvoch týždňoch by mal od lekárov dostať zelenú a začať s plnohodnotným tréningom.
„Kontrakt sme už dostali na stôl a aktuálne sa snažíme dosiahnuť tie najlepšie podmienky. Nejde o žiadne veľké zmeny, no v Anthonyho živote sa toho v uplynulom období udialo veľa. Chceme si byť istí, že sa vráti do ringu pripravený.
Fury práve absolvoval veľmi dôležitých 12 kôl. Júlový prípravný súboj a potom Fury v novembri, to aktuálne vyzerá ako najreálnejší scenár,“ povedal Hearn pre Sky Sports.
V tamojších médiách sa už objavili aj špekulácie o tom, že júlovým súperom Joshuu by mohol byť Deontay Wilder: „Nie je to základom kontraktu, no určite by sme privítali kvalitného súpera a pozrieme sa aj na túto možnosť.“