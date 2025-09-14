Tragická správa pre svet boxu, zomrel majster sveta Ricky Hatton. V decembri sa mal vrátiť do ringu

LONDÝN. Britský boxer Ricky Hatton zomrel vo veku 46 rokov, informovala v nedeľu stanica BBC.
Hatton bol bývalým majstrom sveta v boxe a tento rok v decembri sa mal vrátiť do ringu.
Telo našli v nedeľu v jeho dome v regióne Greater Manchester.
Manchesterská polícia vydala nasledovné vyhlásenie: „Policajti boli dnes o 6:45 ráno privolaní občanom na Bowlacre Road v Hyde, Tameside, kde našli telo 46-ročného muža.
V súčasnosti sa nepredpokladajú žiadne podozrivé okolnosti (úmrtia, pozn.).“
Bývalý britský majster sveta v ťažkej váhe Tyson Fury mu vzdal hold. "Navždy bude len jeden Ricky Hatton. Nemôžem uveriť, že bol taký mladý."
Ďalší bývalý majster sveta Brit Amir Khan opísal Hattona ako "mentora, bojovníka a jedného z najväčších britských boxerov".
"Duševné zdravie nie je slabosť. Je to súčasť ľudskej bytosti. A musíme o ňom hovoriť. Musíme sa navzájom podporovať. Musíme sa o seba opierať. Ricky, ďakujem ti za všetko. Za tvoje zápasy, tvoje chvíle slávy, tvoju odhodlanosť. Ďakujeme, že si nás tlačil dopredu a ukazoval nám, čo je možné," doplnil Khan.
Hatton vo svojej kariére zaznamenal 45 víťazstiev v 48 zápasoch, no po odchode z aktívnej činnosti povedal, že sa niekoľkokrát pokúsil o samovraždu a otvorene hovoril o svojom boji s depresiou, alkoholom a drogami.
„Vymykal som sa spod kontroly kvôli pitiu a to viedlo k drogám. Bolo to ako rozbehnutý vlak,“ povedal v roku 2016 pre rozhlas BBC.
Získal cenné tituly majstra sveta po víťazstvách nad Rusom Kostjom Cziuom a Josém Luisom Castillom, než prišli prehry s Floydom Mayweatherom a Mannym Pacquiaom.
V júli Hatton oznámil svoj návrat. Na 2. decembra v Dubaji mal naplánovaný zápas v strednej váhe proti Eisovi Al Dahovi, dodáva BBC.