Nestarnúci Pacquiao sa predstaví v ringu aj tento rok, zmeria si sily s Rusom

Čaká ho prvý duel od júla minulého roka.

Filipínsky profesionálny boxer Manny Pacquiao sa tento rok vráti do ringu. V desaťkolovom exhibičnom zápase si 18. apríla zmeria sily s Rusom Ruslanom Provodnikovom.

Pre 47-ročného boxera pôjde o prvý duel od júla minulého roka, keď nestačil na šampióna WBC Maria Barriosa na body.

Filipínec pôvodne ukončil kariéru v roku 2021, ako jediný športovec s titulmi v ôsmich rôznych váhových kategóriách. Na konte má celkom 62 víťazstiev, 9 prehier a 2 remízy.

Pacquiao sa od roku 2010 angažoval v politike. Je bývalým filipínskym senátorom a kandidátom na prezidenta, pripomenula agentúra DPA.

