Netradičná boxerská exhibícia. Legendárny bežec na lyžiach vyzve víťaza Ligy majstrov

Dvojnásobný olympijský víťaz v behu na lyžiach Petter Northug a víťaz futbalovej Ligy majstrov s Liverpoolom John Arne Riise sa stretnú v boxerskom ringu.
O exhibičnom zápase informoval nórsky list Verdens Gang, ktorý je jedným zo sponzorov podujatia. Uskutoční sa 17. októbra v Larviku.
Štyridsaťštyriročný Northug, ktorý na ZOH 2010 vo Vancouveri vyhral tímový šprint a preteky na 50 kilometrov klasicky, bude v boxe nováčik.
"Nemám žiadnu skúsenosť v ringu," povedal. Napriek tomu zostáva optimistický.
Očakáva, že niekdajší futbalový obranca či záložník Riise bude mať prevahu v úvodných kolách, ale potom začne hrať úlohu Northugova lepšia vytrvalosť.
Päťdesiatštyriročný Riise, ktorý bol v roku 2005 ako spoluhráč Milana Baroša a Vladimíra Šmicra pri slávnom obrate Liverpoolu vo finále Ligy majstrov s AC Miláno, verí, že Northug nedokáže vzdorovať jeho sile.
Pre svojho súpera mal ale slová rešpektu. "Milujem bežecké lyžovanie, Petter bol môj vzor," povedal Riise, ktorý za Nórsko odohral 110 reprezentačných zápasov.
Northug na jeho adresu uviedol, že mu k úspechom na futbalovej scéne pomohli jeho spoluhráči. "Uvidíme, ako si povedie, keď bude v ringu sám za seba," poznamenal. Sľúbil svojmu súperovi férový boj.