Slovenský mladík zabojuje na ME o švrťfinále. V prvom kole nedal súperovi šancu

Slovenský reprezentant v boxe Juraj Bóna sa na ME do 23 rokov organizácie World Boxing v Budapešti prebojoval do osemfinále hmotnostnej kategórie do 65 kg.
Po technickom výkone zdolal v prvom kole reprezentanta Česka Adama Svobodu 5:0 na body.
Blízko k postupu bol aj Adolf Staněk v kategórii do 70 kg, keď vo vyrovnanom súboji podľahol bronzovému medailistovi z ME Ryanovi Jenkinsovi z Írska tesne 2:3 na body.
S bronzovým medailistom z ME boxoval aj Maksym Bočarov, ktorého duel v kategórii do 60 kg sa skončil v úvode 3. kola v prospech Angličana Jacka Drydena verdiktom r.s.c.
Slovenská boxerská federácia o tom informovala na sociálnej sieti.