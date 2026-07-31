Totálna voľnosť pre ruských športovcov. V boxe budú súťažiť pod vlastnou vlajkou a s hymnou

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. júl 2026 o 07:36
ShareTweet0

Organizácia zdôraznila, že bude dôsledne monitorovať správanie ruských delegácií počas podujatí.

Strešná organizácia svetového boxu World Boxing zrušila sankcie voči ruským športovcom.

Tí tak budú môcť v súťažiach štartovať pod vlastnou vlajkou a pri ich víťazstvách zaznie ruská hymna.

Ruskí a bieloruskí športovci boli po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 vylúčení z viacerých medzinárodných súťaží, neskôr sa však v niektorých športoch mohli postupne vracať pod neutrálnym štatútom.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) začiatkom júla zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a zmiernil časť obmedzení pre ruských športovcov, ktorí sa budú môcť uchádzať o účasť na OH 2028 v Los Angeles.

„Výkonný výbor schválil, že ruskí športovci sa odteraz budú zúčastňovať na súťažiach World Boxing za rovnakých podmienok ako boxeri z ostatných národných federácií,“ uviedla organizácia.

Zároveň zdôraznila, že bude dôsledne monitorovať správanie ruských delegácií počas podujatí a dodržiavanie antidopingových pravidiel. Už v apríli povolila ruským boxerom štartovať pod neutrálnou vlajkou.

World Boxing vznikla v roku 2023 a v súčasnosti ju MOV uznáva ako medzinárodný riadiaci orgán olympijského boxu. Športu predtým hrozilo vypadnutie z olympijského programu.

Box

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Totálna voľnosť pre ruských športovcov. V boxe budú súťažiť pod vlastnou vlajkou a s hymnou
    dnes 07:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Box»Totálna voľnosť pre ruských športovcov. V boxe budú súťažiť pod vlastnou vlajkou a s hymnou