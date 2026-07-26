Musia dodržať zmluvné podmienky. Súboj medzi Furym a Joshoum sa zrejme odohrá v Anglicku

Britský športový promotér Eddie Hearn tvrdí, že dlho očakávaný súboj medzi boxermi Tysonom Furym a Anthonym Joshuom sa musí podľa podmienok zmluvy odohrať vo Veľkej Británii.
Súboj medzi rivalmi v ťažkej váhe by rád zorganizoval v októbri alebo v novembri aj šéf saudského boxu Turki Alalshikh. V súčasnosti sa ako dejisko spomína aj slávna Madison Square Garden v New Yorku.
Hearn ako promotér Joshuu trvá na tom, že jeho zverenec podpísal zmluvu výlučne na zápas vo Veľkej Británii.
„Existuje dôvod, prečo sme zmluvy vypracovali. Trvali sme na tom, aby sa tento zápas konal vo Veľkej Británii. Turki Alalshikh je náš partner a je neuveriteľný podporovateľ Anthonyho Joshuu.
Viedli sme rozhovory, ale jediný spôsob, ako by sa zápas nekonal v Anglicku, je, ak by s tým ´AJ´ súhlasil. Máme právne záväznú zmluvu, ktorej vyjednávanie trvalo veľmi dlho.
Buďme úprimní, tento zápas je najmä pre britskú verejnosť,“ citovala Hearna agentúra AFP.
Joshua trval na tom, že jedinou voľbou pre tento duel je slávny štadión vo Wembley s kapacitou 90.000 divákov.
Ak by sa však zápas mal konať v domovskom stánku anglickej futbalovej reprezentácie, akékoľvek plány na jeho usporiadanie so začiatkom o 2.00 h ráno by si vyžadovali výnimku z obmedzení týkajúcich sa nočného pokoja v Londýne.