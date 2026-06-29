Odhryzol súperovi ucho a zbankrotoval. Tyson oslavuje 60 rokov a jeho príbeh stále fascinuje

V utorok 30. júna vstúpi do klubu šesťdesiatnikov Američan Mike Tyson - niekdajší nesporný šampión superťažkej váhy a profesionálny boxer, ktorý po Muhammadovi Alim najväčšmi prerástol hranice športu a dostal sa do povedomia širokých más.
Narodil sa a vyrástol v jednej z najchudobnejších štvrtí newyorského Brooklynu, kde sa zo šikanovaného chlapca vypracoval do profesionálneho ringu.
Debutoval v ňom 6. marca 1985 a už 22. novembra 1986 sa víťazstvom nad Trevorom Berbickom stal dosiaľ najmladším majstrom sveta superťažkej hmotnostnej kategórie.
Oponentov deštruoval v prvých 37 zápasoch svojej kariéry, často ich knokautoval hneď v prvom alebo druhom kole. Napriek výške iba 178 centimetrov si vyslúžil prezývku "Železný Mike" a považovali ho za najobávanejšieho a najzúrivejšieho pästiara všetkých čias.
Postupne k opasku WBC pridal pocty verzií WBA a IBF a v roku 1988 získal aj titul lineárneho šampióna.
Tyson je stále jediný bojovník, ktorý opasky spomenutých troch organizácií unifikoval jeden po druhom.
Najhorší muž na svete
V 38. súboji však šokujúco knokautom podľahol Busterovi Douglasovi a stratil tituly. Potom si pripísal ďalšie úspechy, ale v apríli 1992 sa za znásilnenie dostal do väzenia, kde si odsedel necelé tri roky z pôvodného trestu šesť rokov.
Spoza mreží sa vrátil medzi povrazy, triumfoval v niekoľkých dueloch a druhýkrát si vybojoval poctu majstra sveta, no neskôr spôsobom TKO prekvapujúco podľahol veteránovi Evanderovi Holyfieldovi.
Omnoho viac však obočia divákov zdvihla jedna z najkontroverznejších udalostí moderných športových dejín - odveta v júni 1997.
Tyson v treťom kole odhryzol Holyfieldovi kus pravej ušnice, ktorej časť našli na podlahe ringu.
Pochopiteľne, diskvalifikovali a suspendovali ho, vyrubili mu pokutu tri milióny amerických dolárov a Tysona razom namiesto "Železný Mike" začali nazývať "najhorší muž na svete".
Knockout od Lewisa
V ďalších rokoch striedal víťazstvá s problémami so zákonom, deväť mesiacov bol vo väzení za útok na dvoch motoristov po dopravnej nehode.
Ôsmeho júna 2002 vyzval vtedajšieho vládcu najťažšej divízie Lennoxa Lewisa.
Vo vyhrotenej a dlhodobo finančne rekordnej konfrontácii v memphiskej Pyramíde, ktorej predchádzala napríklad tlačová konferencia s potýčkou protagonistov, ho Lewis knokautoval v ôsmom kole.
"Lennox Lewis si navždy zaistil miesto v histórii a zavrel knihu Mikea Tysona," kričal komentátor po tvrdej pravačke.
Nebol ďaleko od pravdy. Američan ešte zdolal Clifforda Etiennea, no za sebou idúce nezdary s Dannym Williamsom a Kevinom McBrideom ho v roku 2005 primäli k ukončeniu kariéry.
Návrat proti influencerovi
Hoci jeho súboje nemali celospoločenský kontext ako vystúpenie Muhammada Aliho v konžskej Kinshase alebo dve stretnutia Joea Louisa s reprezentantom nacistického Nemecka Maxom Schmelingom, Tyson sa boxerským štýlom i kontroverziami zaradil k nezameniteľným postavám.
Slávu však nezvládol, zbankrotoval a trpel závislosťami na alkohole či kokaíne. Tak ako bojovník vstane po údere, aj jemu sa podarilo pozviechať.
Absolvoval komediálne turné s názvom "Nesporná pravda", na ktorom hovoril o svojom živote v ringu i mimo neho.
V roku 2013 mu vyšla rovnomenná autobiografická kniha, ktorá úprimne, surovo a miestami humorne popisuje jeho vrcholy a pády.
V roku 2017 vydal druhú autobiografiu „Železná ambícia“, ktorá bližšie popisuje jeho začiatky pod dohľadom trénera a adoptívneho otca Cusa D'Amata.
Tyson sa medzi povrazy ešte raz vrátil, 15. novembra 2024 bol jeho súperom v texaskom Arlingtone vplyvný internetový zabávač Jake Paul.
Súboj sa konal podľa štandardných pravidiel profesionálneho boxu, o 31 rokov mladší Paul zvíťazil verdiktom rozhodcov. Duel vzhliadlo na Netflixe 65 miliónov divákov.