Odhryzol súperovi ucho a zbankrotoval. Tyson oslavuje 60 rokov a jeho príbeh stále fascinuje

Mike Tyson.
Mike Tyson. (Autor: SITA/AP)
TASR|30. jún 2026 o 00:00
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Tyson sa stal najmladším majstrom sveta superťažkej váhy v histórii, mal len 20 rokov a 4 mesiace.

V utorok 30. júna vstúpi do klubu šesťdesiatnikov Američan Mike Tyson - niekdajší nesporný šampión superťažkej váhy a profesionálny boxer, ktorý po Muhammadovi Alim najväčšmi prerástol hranice športu a dostal sa do povedomia širokých más.

Narodil sa a vyrástol v jednej z najchudobnejších štvrtí newyorského Brooklynu, kde sa zo šikanovaného chlapca vypracoval do profesionálneho ringu.

Debutoval v ňom 6. marca 1985 a už 22. novembra 1986 sa víťazstvom nad Trevorom Berbickom stal dosiaľ najmladším majstrom sveta superťažkej hmotnostnej kategórie.

Oponentov deštruoval v prvých 37 zápasoch svojej kariéry, často ich knokautoval hneď v prvom alebo druhom kole. Napriek výške iba 178 centimetrov si vyslúžil prezývku "Železný Mike" a považovali ho za najobávanejšieho a najzúrivejšieho pästiara všetkých čias.

Postupne k opasku WBC pridal pocty verzií WBA a IBF a v roku 1988 získal aj titul lineárneho šampióna.

Tyson je stále jediný bojovník, ktorý opasky spomenutých troch organizácií unifikoval jeden po druhom.

Najhorší muž na svete

V 38. súboji však šokujúco knokautom podľahol Busterovi Douglasovi a stratil tituly. Potom si pripísal ďalšie úspechy, ale v apríli 1992 sa za znásilnenie dostal do väzenia, kde si odsedel necelé tri roky z pôvodného trestu šesť rokov.

Spoza mreží sa vrátil medzi povrazy, triumfoval v niekoľkých dueloch a druhýkrát si vybojoval poctu majstra sveta, no neskôr spôsobom TKO prekvapujúco podľahol veteránovi Evanderovi Holyfieldovi.

Omnoho viac však obočia divákov zdvihla jedna z najkontroverznejších udalostí moderných športových dejín - odveta v júni 1997.

Tyson v treťom kole odhryzol Holyfieldovi kus pravej ušnice, ktorej časť našli na podlahe ringu.

Pochopiteľne, diskvalifikovali a suspendovali ho, vyrubili mu pokutu tri milióny amerických dolárov a Tysona razom namiesto "Železný Mike" začali nazývať "najhorší muž na svete".

Knockout od Lewisa

V ďalších rokoch striedal víťazstvá s problémami so zákonom, deväť mesiacov bol vo väzení za útok na dvoch motoristov po dopravnej nehode.

Ôsmeho júna 2002 vyzval vtedajšieho vládcu najťažšej divízie Lennoxa Lewisa.

Vo vyhrotenej a dlhodobo finančne rekordnej konfrontácii v memphiskej Pyramíde, ktorej predchádzala napríklad tlačová konferencia s potýčkou protagonistov, ho Lewis knokautoval v ôsmom kole.

"Lennox Lewis si navždy zaistil miesto v histórii a zavrel knihu Mikea Tysona," kričal komentátor po tvrdej pravačke.

Nebol ďaleko od pravdy. Američan ešte zdolal Clifforda Etiennea, no za sebou idúce nezdary s Dannym Williamsom a Kevinom McBrideom ho v roku 2005 primäli k ukončeniu kariéry.

Návrat proti influencerovi

Hoci jeho súboje nemali celospoločenský kontext ako vystúpenie Muhammada Aliho v konžskej Kinshase alebo dve stretnutia Joea Louisa s reprezentantom nacistického Nemecka Maxom Schmelingom, Tyson sa boxerským štýlom i kontroverziami zaradil k nezameniteľným postavám.

Slávu však nezvládol, zbankrotoval a trpel závislosťami na alkohole či kokaíne. Tak ako bojovník vstane po údere, aj jemu sa podarilo pozviechať.

Absolvoval komediálne turné s názvom "Nesporná pravda", na ktorom hovoril o svojom živote v ringu i mimo neho.

V roku 2013 mu vyšla rovnomenná autobiografická kniha, ktorá úprimne, surovo a miestami humorne popisuje jeho vrcholy a pády.

V roku 2017 vydal druhú autobiografiu „Železná ambícia“, ktorá bližšie popisuje jeho začiatky pod dohľadom trénera a adoptívneho otca Cusa D'Amata.

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Tyson sa medzi povrazy ešte raz vrátil, 15. novembra 2024 bol jeho súperom v texaskom Arlingtone vplyvný internetový zabávač Jake Paul.

Súboj sa konal podľa štandardných pravidiel profesionálneho boxu, o 31 rokov mladší Paul zvíťazil verdiktom rozhodcov. Duel vzhliadlo na Netflixe 65 miliónov divákov.

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    Mike Tyson.
    Mike Tyson.
    Odhryzol súperovi ucho a zbankrotoval. Tyson oslavuje 60 rokov a jeho príbeh stále fascinuje
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