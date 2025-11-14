Niekdajší novozélandský boxerský šampión má problém. Mal pozitívnu vzorku

WELLINGTON. Novozélandský boxer Joseph Parker mal pred zápasom s Fabiom Wardleym pozitívny dopingový test.
Bývalého šampióna v ťažkej váhe (2016-2018) testovali 25. októbra, deň pred zápasom s Wardleym. Podľa portálu BBC nepoužil žiadne látky na zlepšenie výkonu, no v tele mu našli kokaín.
Novozélanďan v októbrovom súboji prehral a prišiel o možnosť stretnúť sa s Oleksandrom Usykom, absolútnym šampiónom ťažkej váhy.
V prípade že sa pozitívny test potvrdí, dĺžka zákazu činnosti pre Parkera sa môže pohybovať od troch mesiacov po dva roky.