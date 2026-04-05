VIDEO: Joshua sa prvýkrát od nehody objavil na verejnosti. Wilder aj tak zdolal Chisoru

Bývalý majster sveta v ťažkej hmotnostnej kategórii v boxe Anthony Joshua sa prvýkrát od tragickej autohavárie v Nigérii objavil na verejnosti.
Od pamätnej nehody 29. decembra 2025, pri ktorej zahynuli jeho blízki priatelia Sina Ghami a Latif Ayodele, sa Joshua držal v ústraní, ale to už neplatí.
V sobotu ho videli v londýnskej O2 Arene, ako sleduje súboj kamaráta Dereka Chisoru.
Obávaný britský bojovník stál pri ringu, keď Chisora absolvoval päťdesiaty a zároveň posledný duel svojej kariéry proti Američanovi Deontayovi Wilderovi.
Jeho promotér Eddie Hearn povedal, že Joshua potrebuje čas na zotavenie, kým sa sám rozhodne vrátiť do ringu.
Joshua, oblečený v bielej teplákovej súprave, vyšiel s Hearnom z čierneho osobného auta, keď vošiel do arény.
Vzápätí ho zachytili štáby televízií aj prítomné fotografi. Jeho starý rival Wilder ho neprivítal priateľsky.
Američan prešiel okolo Joshuu priamo bez akéhokoľvek upozornenia v úzkej chodbe vo vnútri arény.
Joshua dosiaľ naposledy boxoval pred Vianocami, keď sa v Miami stretol s YouTuberom, ktorý sa stal boxerom Jakom Paulom, ale špekulácie o možnom zápase s britským rivalom Tysonom Furym stále pokračujú.
"Je úžasné byť naspäť. Box, najmä britský box, prekvitá. a tak je to správne. Som, samozrejme, zaujatý. Derek je môj kôň, som tím Chisora," uviedol Joshua v rozhovore pre DAZN.
Joshuova prítomnosť Chisorovi nepomohla k víťazstvu. Wilde zvíťazil verdiktom rozhodcov, keďže dvaja z troch sa priklonili na stranu Wildera. Celkovo to bolo na body z pohľadu Chisoru 111:115, 113:115 a 115:112.
"Vedel som, že Derek prinesie všetko, čo v sebe má, Keď som však videl, ako mu začína opúchať spánok, povedal som si: ´Musíš žiť pre svoje deti.‘ V ringu bolo stratených príliš veľa životov. My bojovníci sa musíme navzájom starať o seba," cituje Wildera web BBC Sport.
Tridsaťšesťričný Joshua je držiteľ titulov profesionálneho majstra sveta organizácií IBF, WBA, WBO a IBO. Na ZOH 2012 v Londýne získal zlatú medailu v superťažkej hmotnosti, v rovnakej kategórii bol v roku 2011 strieborný na majstrovstvách sveta v Baku.