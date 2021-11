Veľký úspech. Álvarez má už všetky majstrovské opasky v profesionálnom ringu

LAS VEGAS. V superstrednej hmotnostnej kategórii v boxe sa v sobotu v americkom Las Vegas písala história. Mexičan Saúl "Canelo" Álvarez zdolal v 11. kole Američana Caleba Planta a stal sa neobmedzeným vládcom tejto kategórie do 76,2 kg.

Pohľad do štatistík ukazuje, že Álvarez zasiahol Planta vo viac ako 32 percentách z 361 pokusov o údery, ktoré proti nemu vyslal. Plant mal úspešnosť 23 percent zo 441 pokusov.

V 11. kole Álvarez dvakrát poslal Planta k zemi, najprv to bolo ľavým hákom a potom pravým horným hákom.

"Caleb je veľký bojovník. Má svoje schopnosti a prechovávam voči nemu rešpekt. Tento súboj mi veľmi sťažil, ale môj tréner Eddy Reynoso ma pred záverečnými dvoma kolami nabádal, aby som nepoľavil a naďalej sa držal plánu. A nakoniec sa to vyplatilo. Súper už trpel a ja som ho šiel doraziť," dodal Álvarez.Álvarez uštedril o dva roky mladšiemu Plantovi prvú prehru v kariére. Sám si pripísal 57. víťazstvo popri jednej prehre a dvoch remízach.

Skvostných 11 mesiacov zakončil už spomenutým triumfom nad Plantom a ziskom opaska organizácie IBF.

Najúspešnejšie obdobie kariéry Álvareza zahŕňa osem víťazstiev v rozpätí troch rokov. Od prehry s Floydom Mayweatherom výrokom rozhodcov v roku 2013 neprehral šestnásťkrát za sebou, rekordnú sériu mu "pokazila" len jedna remíza s Genadijom Golovkinom.

"Nebolo jednoduché dostať sa až do tohto bodu. Spolu so svojím tímom som to však dokázal. Toto víťazstvo je pre všetkých mojich fanúšikov a najmä všetkých Mexičanov. Som maximálne hrdý a šťastný, že som sa stal jedným zo šiestich boxerov, ktorí vlastnia všetky štyri profesionálne opasky svetového šampióna," dodal Álvarez.

Špekuluje sa, že mexický šampión sa teraz posunie o kategóriu vyššie do poloťažkej váhy, čiže do 79,4 kg. Aj v tejto kategórii už vlastní jeden majstrovský opasok podľa organizácie WB0. V titulovom súboji v roku 2019 v nej knokautom zdolal Rusa Sergeja Kovaľova.