Joshua po tragédii v Nigérii znovu trénuje. Dá si na čas, hovorí promotér

Vyviazol ako spolujazdec na konci minulého roka s ľahkými zraneniami.

Necelé tri týždne po tragickej autonehode v Nigérii, pri ktorej prišli o život dvaja členovia z jeho tímu, sa bývalý majster sveta v ťažkej váhe Anthony Joshua vrátil k tréningu.

Tridsaťšesťročný boxerský šampión zverejnil na sociálnych sieťach videá z prípravy s popisom "Terapia mentálnej sily".

Joshua vyviazol ako spolujazdec na konci minulého roka s ľahkými zraneniami z vážnej havárie na diaľnici v Nigérii, odkiaľ pochádzajú jeho rodičia.

Jeho dlhoroční spolupracovníci a priatelia, kondičný tréner Sina Ghami a osobný kouč Latif Ayodele zomreli na mieste.

Joshua strávil v Nigérii tri dni v nemocnici, na Silvestra bol prepustený a potom sa vrátil súkromným lietadlom do Londýna.

K špekuláciám médií o ukončení kariéry sa Joshua nevyjadril. "Toto je niečo úplne iné a viem, že si dá na čas.

Bude potrebovať čas - fyzicky, psychicky i emocionálne - kým sa rozhodne o svojej budúcnosti," povedal v stredu televízii Sky Sports promotér Eddie Hearn.

