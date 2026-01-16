Joshua po tragédii v Nigérii znovu trénuje. Dá si na čas, hovorí promotér

Necelé tri týždne po tragickej autonehode v Nigérii, pri ktorej prišli o život dvaja členovia z jeho tímu, sa bývalý majster sveta v ťažkej váhe Anthony Joshua vrátil k tréningu.
Tridsaťšesťročný boxerský šampión zverejnil na sociálnych sieťach videá z prípravy s popisom "Terapia mentálnej sily".
Joshua vyviazol ako spolujazdec na konci minulého roka s ľahkými zraneniami z vážnej havárie na diaľnici v Nigérii, odkiaľ pochádzajú jeho rodičia.
Jeho dlhoroční spolupracovníci a priatelia, kondičný tréner Sina Ghami a osobný kouč Latif Ayodele zomreli na mieste.
Joshua strávil v Nigérii tri dni v nemocnici, na Silvestra bol prepustený a potom sa vrátil súkromným lietadlom do Londýna.
K špekuláciám médií o ukončení kariéry sa Joshua nevyjadril. "Toto je niečo úplne iné a viem, že si dá na čas.
Bude potrebovať čas - fyzicky, psychicky i emocionálne - kým sa rozhodne o svojej budúcnosti," povedal v stredu televízii Sky Sports promotér Eddie Hearn.