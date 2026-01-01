Je spôsobilý na domácu liečbu. Boxera po nehode prepustili z nemocnice

Anthony Joshua.
Anthony Joshua. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jan 2026 o 09:13
Pri havárii prišli o život jeho dvaja dlhoroční priatelia a členovia trénerského tímu.

Britského boxera Anthonyho Joshuu prepustili z nemocnice v Nigérii, v ktorej ho hospitalizovali po pondelkovej dopravnej nehode so smrteľnými následkami.

Pri havárii prišli o život jeho dvaja dlhoroční priatelia a členovia trénerského tímu Sina Ghami a Latif Ayodele.

K nešťastiu došlo neďaleko nigérijského mesta Lagos. Joshua utrpel ľahšie zranenia a štátny komisár pre informácie Gbenga Omotoso potvrdil, že 36-ročného Brita v stredu prepustili z nemocnice.

„Joshuu považovali za klinicky spôsobilého na domácu liečbu. Anthony a jeho matka boli dnes popoludní v pohrebnom ústave v Lagose, aby vzdali poslednú úctu jeho dvom zosnulým priateľom, ktorých pripravovali na repatriáciu naplánovanú na neskôr večer,“ citovala z Omotosovho vyjadrenia agentúra DPA.

Auto, v ktorom bývalý majster sveta v ťažkej váhe cestoval, sa na rýchlostnej ceste Lagos – Ibadan zrazilo s nákladným vozidlom.

Nigérijský Federálny zbor pre bezpečnosť cestnej premávky (FRSC) zverejnil na sociálnej sieti X niekoľko fotografií z miesta nehody.

Predbežné zistenia naznačujú, že vozidlo Lexus Jeep pravdepodobne prekročilo zákonom stanovenú rýchlosť.

FRSC dodal, že auto stratilo kontrolu počas manévru pri predbiehaní a narazilo do stojaceho nákladného vozidla pri kraji cesty.

Začiatkom minulého mesiaca Joshua knokautoval tvorcu obsahu na sociálnych sieťach a boxera Jakea Paula.

Tento rok by sa mal bývalý olympijský víťaz stretnúť v ringu so svojím krajanom a ďalším bývalým majstrom sveta Tysonom Furym.

Joshuovým posledným zápasom pred duelom s Paulom bola prehra knokautom v piatom kole proti ďalšiemu Britovi Danielovi Duboisovi v septembri roka 2024.

    Anthony Joshua.
    Anthony Joshua.
    Je spôsobilý na domácu liečbu. Boxera po nehode prepustili z nemocnice
    dnes 09:13
