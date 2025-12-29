Anthony Joshua mal vážnu dopravnú nehodu, hlásia dve obete

Britský profesionálny boxer Anthony Joshua bol účastníkom dopravnej nehody v Nigérii.
Podľa správ miestnych médií si nehoda vyžiadala dve obete na životoch, tieto informácie však zatiaľ neboli oficiálne potvrdené.
Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Podľa nigérijskej polície utrpel 36-ročný bývalý majster sveta v ťažkej váhe len ľahké zranenia a jeho zdravotný stav je stabilizovaný. „Je v poriadku,“ potvrdili policajné zdroje pre britskú verejnoprávnu stanicu BBC.
"Anthony Joshua sedel za vodičom a vedľa neho bola ďalšia osoba, vedľa vodiča sedel aj spolujazdec. V Lexuse, ktorý havaroval, tak boli dovedna štyria cestujúci.
Ochranka športovca bola pred nehodou v ďalšom vozidle za nimi," uviedol očitý svedok nehody Adeniyi Orojo nigérijským novinárom. Polícia už začala s vyšetrovaním nehody.
Joshua má rodinné korene v meste Sagamu v štáte Ogun na juhozápade Nigérie, kde sa v čase nehody nachádzal.
Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie a videá, ktoré majú s incidentom súvisieť.
Anthony Joshua patrí medzi najznámejších svetových boxerov poslednej dekády a bývalý držiteľ titulov organizácií WBA, IBF a WBO.
"Môžem potvrdiť, že k nehode došlo a obeť bola prevezená do nemocnice,“ povedal miestny policajný komisár Lanre Ogunlowo. Polícia tiež smeruje do nemocnice, aby potvrdila počet obetí a zdravotný stav zranených osôb.
Anthony Joshua iba 5 dní pred Vianocami v americkom Miami knokautoval amerického youtubera aj boxera Jakea Paula v kontroverznom zápase podporenom streamovacou službou Netflix.
Účastníci si rozdelili obrovskú odmenu 184 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 157 miliónov eur.