Nie som transsexuálna, hovorí. Khelifová je pripravená podrobiť sa testu pohlavia

Alžírska olympijská víťazka v boxe Imane Khelifová je pripravená pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles podrobiť sa testu pohlavia od svetovej federácie World Boxing.
Počas olympijských hier v Paríži sa okolo Imane Khelifovej a Lin Yu-tingovej z Taiwanu rozpútala diskusia o pohlaví, ktorá vyvolala veľký rozruch a nadobudla aj spoločensko-politický rozmer.
Alžírska boxerka uviedla, že v príprave na parížske hry absolvovala hormonálnu liečbu, aby si znížila hladinu testosterónu.
„Nie som transsexuálna. Môj rozdiel je prirodzený. Som jednoducho taká, aká som. Neurobila som nič, aby som zmenila to, ako ma stvorila príroda. Preto nemám strach. Ak sa budem musieť pred ďalšími hrami podrobiť testu, urobím to,“ povedala Khelifová podľa agentúry DPA v rozhovore pre francúzsky športový denník L’Équipe.
Športovkyňa reagovala aj na kritické vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré smerovali proti nej počas volebnej kampane. Trump podľa nej nesmie prekrúcať pravdu.
„Nie som transsexuálna, som dievča. Bola som vychovávaná ako dievča, vyrastala som ako dievča a ľudia v mojej dedine ma vždy poznali ako dievča. Rešpektujem ho, pokiaľ rešpektuje pravdu,“ uviedla.
Khelifová potvrdila, že chce štartovať aj na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
„Len preto, že boxujem ako profesionálka, sa hier 2028 nevzdávam. Vôbec nie. Chcem boxovať za Alžírsko na hrách v Los Angeles a stať sa prvou športovkyňou v histórii Alžírska, ktorá dokáže obhájiť olympijské zlato,“ dodala 26-ročná boxerka.