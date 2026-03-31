ONLINE: Bosna a Hercegovina - Taliansko dnes, baráž o MS vo futbale 2026 LIVE (vetva A)

Sportnet|31. mar 2026 o 17:45
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu baráže o MS vo futbale 2026: Bosna a Hercegovina - Taliansko.

Bosna a Hercegovina a Taliansko dnes hrajú zápas finále baráže o MS vo futbale 2026 vo vetve A.

Kvalifikácia MS (Európa) Baráž 2025/2026
31.03.2026 o 20:45
Bosna
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Taliansko
Prenos
Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina půjde do zápasu opět v roli týmu, od kterého se nečeká vítězství. Její cesta za postupem na velký turnaj byla hodně napínavá a plná zvratů. Ve skupině přišla o přímý postup až v samotném závěru, když inkasovala vyrovnávací gól, ale v následné baráži dokázala naopak sama v posledních minutách zachránit zápas a nakonec uspět po penaltách.
Tým se aktuálně opírá o solidní formu. V posledních zápasech sbírá výsledky pravidelně a prohry jsou spíše výjimkou. Pro „Draky“ je to důležité období, protože v minulosti několikrát ztroskotali právě v barážích a účast na velkých turnajích jim dlouhodobě uniká.

Itálie
Itálie vstupuje do utkání jako jasný favorit. V posledním zápase zvládla svou roli bez větších komplikací a zvítězila rozdílem dvou branek. Přesto k baráži přistupuje s respektem, protože v minulosti v této fázi už dvakrát selhala a přišla o účast na světovém šampionátu.
Aktuální forma je ale velmi dobrá. Italové vyhrávají většinu svých zápasů a daří se jim i na hřištích soupeřů, kde pravidelně bodují. Tým působí vyrovnaně a stabilně, což jen potvrzuje jeho ambice vrátit se mezi světovou elitu.

Vzájemné zápasy
Historie těchto dvou reprezentací ukazuje postupný posun ve prospěch Itálie. První vzájemný duel sice vyhrála Bosna a Hercegovina, ale v novodobých zápasech už dominují Italové, kteří většinu posledních střetnutí zvládli vítězně.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.

