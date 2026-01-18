Je to definitívne. Slovenky si zaistili olympijskú miestenku v dvojboboch

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská sa na februárových ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo predstaví okrem monobobov aj v súťaži dvojbobov.
Spolu s Luciou Mokrášovou si definitívne zaistili olympijskú miestenku 11. miestom v záverečných pretekoch Svetového pohára v nemeckom Altenbergu.
Zisk miestenky potvrdil v nedeľu popoludní Slovenský zväz bobistov.
Čerňanská s Mokrášovou sa stanú historicky prvou ženskou posádkou v dvojboboch, ktorá bude reprezentovať SR na ZOH.
Čerňanská sa už predtým kvalifikovala na olympiádu v súťaži monobobov. Premiéru pod piatimi kruhmi absolvovala pred štyrmi rokmi, keď v Pekingu skončila v monoboboch na 17. priečke.
Slovenské bobistky nazbierali potrebné body do olympijskej kvalifikácie najmä vďaka svojim umiesteniam v pretekoch Severoamerického pohára.
Najlepší výsledok v dvojboboch dosiahli pred týždňom v Lake Placid, kde skončili na tretej priečke.
V prestížnom Svetovom pohári sa predstavili na dvoch podujatiach, okrem Altenbergu štartovali v decembri aj v lotyšskej Sigulde, kde obsadili šestnáste miesto.
Na ZOH 2026 sa v dvojboboch kvalifikovalo dokopy 25 posádok, Slovenky skončili v rebríčku 22.