Je to definitívne. Slovenky si zaistili olympijskú miestenku v dvojboboch

Viktória Čerňanská (vľavo) a Lucia Mokrášová. (Autor: Facebook Slovak Bobsleigh Federation)
TASR|18. jan 2026 o 15:57
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská sa na februárových ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo predstaví okrem monobobov aj v súťaži dvojbobov.

Spolu s Luciou Mokrášovou si definitívne zaistili olympijskú miestenku 11. miestom v záverečných pretekoch Svetového pohára v nemeckom Altenbergu.

Zisk miestenky potvrdil v nedeľu popoludní Slovenský zväz bobistov.

Čerňanská s Mokrášovou sa stanú historicky prvou ženskou posádkou v dvojboboch, ktorá bude reprezentovať SR na ZOH.

Čerňanská sa už predtým kvalifikovala na olympiádu v súťaži monobobov. Premiéru pod piatimi kruhmi absolvovala pred štyrmi rokmi, keď v Pekingu skončila v monoboboch na 17. priečke.

Slovenské bobistky nazbierali potrebné body do olympijskej kvalifikácie najmä vďaka svojim umiesteniam v pretekoch Severoamerického pohára.

Najlepší výsledok v dvojboboch dosiahli pred týždňom v Lake Placid, kde skončili na tretej priečke.

V prestížnom Svetovom pohári sa predstavili na dvoch podujatiach, okrem Altenbergu štartovali v decembri aj v lotyšskej Sigulde, kde obsadili šestnáste miesto.

Na ZOH 2026 sa v dvojboboch kvalifikovalo dokopy 25 posádok, Slovenky skončili v rebríčku 22.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Olympijské

    dnes 15:57
