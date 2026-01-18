Črtá sa ďalšia miestenka na ZOH. Čerňanskej sa zadarilo aj v dvojboboch

Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.
Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.
Spolu s Luciou Mokrášovou skončili na 11. mieste.

Svetový pohár v boboch - Altenberg

Výsledky - dvojboby žien:

1.

Laura Nolteová, Deborah Leviová

Nemecko

1:53,33 min

2.

Kaillie Armbruster Humphriesová, Jasmine Jonesová

USA

+ 0,90 s

3.

Kim Kalická, Lauryn Siebertová

Nemecko

+ 1,06 s

11.

Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

Slovensko

+ 3,21 s

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili v nedeľných záverečných pretekoch Svetového pohára v nemeckom Altenbergu 11. miesto v súťaži dvojbobov.

S najväčšou pravdepodobnosťou si tým zaistili miestenku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo v tejto disciplíne, definitívu určí olympijský rebríček, ktorý by mala Medzinárodná bobová a skeletonová federácia (IBSF) zverejniť v najbližšom čase.

Pilotka Čerňanská s brzdárkou Mokrášovou zaostali v Altenbergu o 3,21 sekundy za víťaznými domácimi reprezentantkami Laurou Nolteovou a Deborah Leviovou.

Po 1. kole boli dvanáste, v druhej jazde sa zlepšili ešte o jedno miesto. Za sebou nechali dokopy šesť posádok.

Už pred nedeľnou súťažou figurovali v olympijskom poradí na priečkach, ktoré znamenali zisk miestenky na ZOH, a túto pozíciu v nemeckom stredisku potvrdili.

Celkovou víťazkou SP sa stala v dvojboboch Nemka Nolteová, ktorá získala v siedmich súťažiach 1525 bodov.

Triumfovala pred posádkou vedenou pilotkou Kaillie Humphriesovou z USA (1428) a krajankou Kalickou (1370).

Čerňanská si už predtým zabezpečila aj účasť na ZOH v súťaži monobobov. Olympiáda v Cortine bude jej druhou, premiéru pod piatimi kruhmi absolvovala už pred štyrmi rokmi v Pekingu.

