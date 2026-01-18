Črtá sa ďalšia miestenka na ZOH. Čerňanskej sa zadarilo aj v dvojboboch

Svetový pohár v boboch - Altenberg
Výsledky - dvojboby žien:
1.
Laura Nolteová, Deborah Leviová
Nemecko
1:53,33 min
2.
Kaillie Armbruster Humphriesová, Jasmine Jonesová
USA
+ 0,90 s
3.
Kim Kalická, Lauryn Siebertová
Nemecko
+ 1,06 s
11.
Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
Slovensko
+ 3,21 s
Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili v nedeľných záverečných pretekoch Svetového pohára v nemeckom Altenbergu 11. miesto v súťaži dvojbobov.
S najväčšou pravdepodobnosťou si tým zaistili miestenku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo v tejto disciplíne, definitívu určí olympijský rebríček, ktorý by mala Medzinárodná bobová a skeletonová federácia (IBSF) zverejniť v najbližšom čase.
Pilotka Čerňanská s brzdárkou Mokrášovou zaostali v Altenbergu o 3,21 sekundy za víťaznými domácimi reprezentantkami Laurou Nolteovou a Deborah Leviovou.
Po 1. kole boli dvanáste, v druhej jazde sa zlepšili ešte o jedno miesto. Za sebou nechali dokopy šesť posádok.
Už pred nedeľnou súťažou figurovali v olympijskom poradí na priečkach, ktoré znamenali zisk miestenky na ZOH, a túto pozíciu v nemeckom stredisku potvrdili.
Celkovou víťazkou SP sa stala v dvojboboch Nemka Nolteová, ktorá získala v siedmich súťažiach 1525 bodov.
Triumfovala pred posádkou vedenou pilotkou Kaillie Humphriesovou z USA (1428) a krajankou Kalickou (1370).
Čerňanská si už predtým zabezpečila aj účasť na ZOH v súťaži monobobov. Olympiáda v Cortine bude jej druhou, premiéru pod piatimi kruhmi absolvovala už pred štyrmi rokmi v Pekingu.