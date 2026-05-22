Olympiáda 2032 bude skromnejšia. Nie je možné, aby sme stále rástli, vraví Hrbeková

Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová je vo funkcii rok a medzi jej iniciatívy patria ochrana ženského športu, snaha zastaviť neudržateľné „nafukovanie“ olympijského programu a garancia práva na štart pod piatimi kruhmi pre športovcov, hoci pochádzajú z krajín, ktorých politické smerovanie iným členom MOV nevyhovuje.
Na piatkovom 70. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) o tom informovala zástupkyňa Slovenska v MOV Danka Hrbeková.
OH 2024 v Paríži boli poznačené aj silnou diskusiou ohľadom ženského boxu. Zlato vo svojich kategóriách získali Lin Jü-tching z Taiwanu i Imane Khelifová z Alžírska, obe súťažiace však čelili pochybnostiam, či majú právo súťažiť v kategórii žien. MOV nechce, aby sa podobné špekulácie zopakovali.
„Ženské kategórie budú chránené, budú na nich môcť súťažiť len biologické ženy. To znamená, že pred olympijskými hrami v Los Angeles bude čakať každú jednu účastníčku hier genetické testovanie.
Malo by byť veľmi jednoduché, zo slín, myslím si, že aj u nás na Slovensku už máme možnosti, ako testy vykonať. Bude to testovanie raz za život. Bude založené na prísnom vedeckom prístupe a i keď do rozhodovania o tejto skutočnosti vstupovalo množstvo faktorov, vrátane ochrany ľudských práv a ochrany práva na športovanie pre každého.
V rámci ochrany žien a v rámci bezpečnosti športov, v ktorých je najdôležitejšia sila a vytrvalosť, čiže najmä v prípade bojových športov, je dôležité, aby boli férové, aby nastali férové podmienky pre ženy. Diskusia prebieha, ale je veľmi pravdepodobné, že testovanie sa bude týkať už budúcoročných Európskych hier v Istanbule,“ informovala Hrbeková.
Veľký problém olympijského hnutia je, že najväčší športový sviatok si môže dovoliť zorganizovať stále menej miest. Prispieva k tomu neustály nárast počtu športov, ktorý vyplynul z v minulosti prijatého princípu, podľa ktorého získali väčšiu voľnosť pri tvorbe programu organizátori hier. Prezidentka MOV chce tento trend zvrátiť, hoci to môže byť bolestivé pre niektorých členov olympijského hnutia.
„Športový program v Brisbane 2032 bude určite menší, ako program v Los Angeles 2028. Tieto diskusie budú musieť prebehnúť. Prezidentka Coventryová stále hovorí o tom, že musíme hry vrátiť naspäť do rúk Medzinárodného olympijského výboru a spraviť ich trvalo udržateľné. Nie je možné, aby sme stále rástli, aby sme stále brali nové športy tak, ako Los Angeles rozhodlo o prijatí piatich nových kolektívnych športov.
Prinesie to samozrejme kapacitné a programové zmeny a tým pádom musíme očakávať nepríjemné rozhovory. Ja pevne dúfam, že to bude všetko tak, aby hry nemuseli zaznamenať príliš veľa ústupkov od príliš veľa športových zväzov. Ale aby sa našlo nejaké rozumné riešenie a vytvoril sa taký systém, ktorý bude vyhovovať čo najväčšej väčšine zväzov.“
Olympijské hnutie pripravuje aj návrat vylúčených členov, hoci to iným členom z politických dôvodov nevyhovuje.
„Exekutíva MOV sa rozhodla zrušiť všetky obmedzenia a sankcie týkajúce sa účasti bieloruských športovcov pod vlastnou vlajkou a hymnou na olympijských hrách. Mladí športovci z Bieloruska mohli pod svojou vlastnou vlajkou participovať na Európskom olympijskom festivale v Skopje a budú môcť aj na olympijských hrách mládeže tento rok v novembri v Dakare. Napriek tomu, že sa z politického hľadiska nič veľmi nezmenilo.
Prezidentka aj s podporou výkonného výboru MOV si uvedomuje, že všetci môžu mať rôzne politické názory a iný pohľad. Momentálne však riešime otázku budúcnosti olympijských hier, aby vôbec boli. Aby boli univerzálne, aby dostal pozvánku na olympijské hry každý bez ohľadu na to, aké politické akcie a politické aktivity vláda jeho krajiny ukazuje,“ referovala Hrbeková.