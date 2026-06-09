Štipendium pomôže Slovákom v ceste na OH 2028. Návrh odobrila Olympijská solidarita MOV

Deviatka vybraných slovenských športovcov poberá do začiatku olympijských hier 2028 v Los Angeles štipendium z prostriedkov Olympijskej solidarity Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
Štipendium je zamerané na finančnú podporu športovcov v prípravách na olympijské hry 2028.
Na základe návrhov od národných športových zväzov vybral Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) deviatku športovcov, ktorí majú šancu kvalifikovať sa na olympijské hry.
Návrh následne odobrila Olympijská solidarita MOV. Informoval o tom portál olympic.sk.
Vo vybranej deviatke športovcov sú vodná slalomárka Soňa Stanovská, triatlonistka Margaréta Vráblová, športová gymnastka Lucia Piliarová, jachtár Róbert Kubín, športová lezkyňa Martina Buršíková, boxerka Miroslava Jedináková, atléti Viktória Forster a Dominik Černý a plavec Samuel Košťál.
Prostredníctvom štipendií športovci dostávajú od 1. septembra 2025 mesačnú finančnú podporu vo výške 1000 dolárov na tréning, či už vo svojej domovskej krajine, alebo v tréningových centrách po celom svete.
V závislosti od individuálnych potrieb môžu štipendiá pokryť aj náklady na trénerov, vybavenie, ubytovanie a účasť na súťažiach.
Cieľom je zabezpečiť, aby športovci mali rovnakú príležitosť kvalifikovať sa a pripraviť sa na olympijské hry.
Program umožňuje športovcom plne sa sústrediť na prípravu a zároveň prispieva k dlhodobému rozvoju športu na národnej a globálnej úrovni.
Vyplácanie štipendia bude pokračovať maximálne do júla 2028, ale v prípade, že športovec sa s definitívnou platnosťou na OH 2028 nekvalifikuje, alebo v tomto období ukončí kariéru, štipendium sa zastaví.