Huliak spúšťa projekt na podporu trénerov mládeže. Má zásadný význam, hovorí

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (MCRaŠ SR) spúšťa národný projekt „Trénujeme budúcnosť“, ktorého cieľom je systematická podpora trénerov detí a mládeže.
Sumu 600-tisíc eur si rozdelia zástupcovia kolektívnych športov - Slovenská basketbalová asociácia (SBA), Slovenská volejbalová federácia (SVF), Slovenský zväz hádzanej (SZH) a Slovenská plavecká federácia (SPF).
K vzniku projektu prišlo na základe požiadaviek športových zväzov a je výsledkom rokovaní s MCRaŠ. Dostupné finančné prostriedky budú nasmerované priamo k trénerom detí a mládeže v športových kluboch.
Trénovať mládež už nemá byť len hobby po práci
„Štartujeme projekt, ktorý má pre slovenské športové hnutie absolútny zásadný, ba priam existenčný význam. Športová budúcnosť Slovenska sa netvorí na svetových šampionátoch, ale každý deň v telocvičniach a na športoviskách po celom našom vidieku a v mestách. Práve tam stoja, v regiónoch, pri našich talentovaných ľuďoch, ktorí sú pre ich rozvoj kľúčoví – ich tréneri.
Dlho sme vnímali, že postavenie trénera mládeže je najslabším článkom našej športovej vertikály. Tréneri boli skôr vnímaní ako nadšenci a dobrovoľníci popri zamestnaní, čo viedlo k ich odlivu do rôznych odvetví a s tým súvisiaci pokles prípravy. Dnes tento prístup meníme.
Naším cieľom je stabilizovať trénerský stav a premeniť ho na adekvátne ohodnotené povolanie. Plníme týmto záväzok z programového vyhlásenia vlády, v ktorom sme zaviazali vytvoriť podmienky pre kontinuálny rozvoj mladých talentov. Peniaze idú priamo ľuďom v teréne,“ vyjadril sa pri predstavovaní projektu minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak.
Cieľom národného projektu je zvýšenie kvality a počtu tréningových hodín, zabezpečenie systematickej práce s talentami. SBA, SVF a SZH dostane z celkovej čiastky po 175-tisíc eur, SPF bude mať pre vodné pólo k dispozícii 75-tisíc eur.
„Pracujeme v úzkej synergii so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). My touto podporou prekrývame základňu v kluboch. Spolu tvoríme funkčný systém od klubu až po národný dres.
Našou dlhodobou ambíciou je, aby sa účasť slovenských kolektívnych tímov na olympijských hrách stala normou, nie výnimočnou udalosťou. Spoločne vysielame jasný signál, že štát berie prácu s mládežou vážne,“ dodal Huliak detaily o projekte „Trénujeme budúcnosť“.
Zväzy vítajú finančnú injekciu
U samotných zástupcov priniesla iniciatíva pozitívne reakcie. „Sme radi, že sme sa dožili projektu pre túto cieľovú skupinu. Peniaze považujeme nie za dotáciu, ale investíciu pre tých, ktorí sa podieľajú na rozvoji športov a príprave.
Bol by som rád, aby išlo o systematickú vec do budúcna, pretože bez podpory trénerského remesla budeme veľmi ťažko pripravovať v našich kolektívnych športoch reprezentačné družstvá,“ uviedol prezident SVF Marek Rojko.
„Naplníme vytvorený systém v našom zväze a vďaka ministerstvu dokážeme dostať prostriedky a zlepšiť podmienky trénerom mládeže. Sú totiž horšie v podstate ako u pedagogických zamestnancov, ak sa bavíme o školstve. Tréneri priťahujú ľudí do športu, formujú ich charakter a osobnosť. Veríme, že projekt sa bude realizovať aj v ďalších rokoch a vedeli sme čo najlepšie udržať systém,“ nadviazal prezident SZH Jaroslav Holeša.
Dobrá správa je to tiež pre basketbal, v tomto roku sa uskutočnia v Bratislave a Piešťanoch mládežnícke majstrovstvá Európy.
„V rámci kolektívnych športov, ktoré tu teraz sú, sme schopní obhospodáriť naše reprezentácie a základnú činnosť našich športov, ale je komplikované robiť nadstavbu a podporovať ohrozené skupiny, ktorými sú tréneri v kluboch. Oni vytvárajú budúcich reprezentantov a budujú čo najširšiu základňu.
Pre nás je to impulz a mimoriadna pomoc do budúcnosti. Verím, že celej spoločnosti týmto projektom dokážeme, že to má význam,“ povedal prezident SBA Michal Ondruš. K loptovým športom sa pridáva podpora pre vodné pólo.
„Nejde o investíciu do jedného projektu, ale do budúcnosti. Tréneri pri mládeži vychovávajú nie desiatky, ale stovky športovcov do budúcnosti, ktorí nám môžu priniesť výsledky,“ uzatvoril prezident SPF Ivan Šulek.