Bö vyhral svoj posledný šprint v kariére a získal malý glóbus, Borguľa prenikol do stíhačky

Slovák Jakub Borguľa obsadil po jednej streleckej chybe 59. miesto a postúpil do stíhacích pretekov. Vyštartuje do nich so stratou 2:40 min.

Pre 31-ročného Böa išlo o 91. víťazstvo v kariére. Dosiahol ho vo svojom poslednom šprinte, keďže po podujatí v Holmenkollene ukončí kariéru. V piatkových pretekoch získal svoj štvrtý malý glóbus za šprint.

Po tri získal v individuálnych pretekoch, stíhačke aj v pretekoch s hromadným štartom.

Z veľkého glóbusu za celkový triumf v SP sa tešil doteraz päťkrát - 2019, 2020, 2021, 2023, 2024.