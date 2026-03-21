Bátovská Fialková absolvuje posledné preteky. S akým číslom nastúpi v hromadnom štarte?

Paulína Bátovská Fialková počas stíhačky v Osle.
Paulína Bátovská Fialková počas stíhačky v Osle. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
21. mar 2026 o 22:00
ShareTweet0

V nórskom stredisku Holmenkollen sú na programe preteky žien s hromadným štartom.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nórskom stredisku Holmenkollen poslednými individuálnymi pretekmi v sezóne. V nedeľu 22. marca od 13:45 h sa predstavia ženy v hromadnom štarte.

Slovensko bude reprezentovať Paulína Bátovská Fialková, ktorá absolvuje svoje posledné preteky vo svojej kariére.

Bátovská Fialková začala posledné podujatie 15. miestom v šprinte. Urobila dve chyby na strelnici, no napriek tomu dosiahla najlepšie umiestnenie zo štvorice Sloveniek.

V stíhačke v sobotu predviedla skvelé strelecké položky v ľahu a bola v hre o prvú päťku. Po troch chybách v stoji nakoniec obsadila 18. priečku.

Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V hromadnom štarte sa predstaví 30 najlepších pretekárok. Bátovská Fialková absolvuje derniéru s číslom 14.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ZDF či Eurosport 1 a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla na hromadný štart žien

Číslo

Meno

Krajina

14

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Paulína Bátovská Fialková počas stíhačky v Osle.
Paulína Bátovská Fialková počas stíhačky v Osle.
Bátovská Fialková absolvuje posledné preteky. S akým číslom nastúpi v hromadnom štarte?
dnes 22:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Bátovská Fialková absolvuje posledné preteky. S akým číslom nastúpi v hromadnom štarte?