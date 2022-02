Latypov predviedol strelecký kolaps. Rusi darovali zlato Nórom

Biatlon na ZOH Peking 2022

Pre slovenských mužov to bolo posledné vystúpenie na hrách v Pekingu.

Vysoko favorizovaní Nóri chceli napraviť vystúpenie pred štyrmi rokmi v Pjongčangu, kde im zlato "vyfúkli" Švédi. Sturla Holm Laegreid však musel ísť do trestného okruhu, a tak boli Nóri až na dvanástom mieste.

Trápenie Nórov pokračovalo aj na druhom úseku. Tarjei Bö odovzdával bratovi Johannesovi Thingnesovi s výrazným odstupom 1:47 za ROC.

Bartko: Smutné, že to takto dopadlo

Na treťom úseku sa skončilo vystúpenie Slovákov, keďže Šimon Bartko bol predstihnutý o kolo. Michal Šima začal s dvoma dobíjaniami v stoji a Matejovi Balogovi odovzdával štafetu na 18. pozícii.

Ten musel využiť jeden náhradný náboj a štafetu posunul o priečku vyššie. Kvôli slabému behu však mali Slováci výraznú stratu a ich šance definitívne pochoval Bartko. Po dvoch trestných okruhoch už v ležke klesol na poslednú pozíciu a na jeho druhej položke ho stiahli z trate.

"Strašne smutné, že to takto dopadlo. Je to však odraz toho, čo sme na olympiáde predviedli, výkony boli nanič. Netuším kde mi išli výstrely na ležke, veľmi ma to mrzí. Určite musíme dať hlavu hore a skúsiť ešte niečo zabehnúť vo Svetovom pohári," povedal Bartko v prvej rakcii pre RTVS.