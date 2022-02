Nórska biatlonistka v cieli skolabovala, nestalo sa to prvý raz

Ešte kilometer pred cieľom mala pred súperkami komfortný náskok, ale potom úplne fyzicky odišla. Kým ostatné biatlonistky šprintovali do cieľovej rovinky, ona si posledné stovky metrov odtrpela.

Prišla do cieľa úplne vyčerpaná a okamžite sa zvalila na sneh. K bezvládnemu telu sa skláňali súperky i nórski tréneri. Tandrevoldovú odnášali na rukách.

Nórka neskolabovala na pretekoch prvý raz. "Trpí arytmiou srdca. V Nórsku sa rozhodovali, či bude pokračovať, ale absolvovala potrebné testy a umožnili jej to," vysvetlil v prenose RTVS spolukomentátor Ivor Lehoťan, člen výkonnej rady Medzinárodnej biatlonovej únie.

„Väčšinu pretekov si nepamätám. Od druhého okruhu po cieľ vôbec. Je to vidno, že mi preteky nevyšli úplne podľa predstáv, ale nik nemôže povedať, že som na trati nenechala všetko,“ komentovala Tandrevoldová svoj kolaps po šprinte.

„Dostala do stavu, kedy vyčerpala sily a telo sa preplo len do automatického módu. Keď sa dostala do cieľa, nemala sily na nič. Tento stal sa dá prirovnať k tomu, keď vám klesne hladina cukru v krvi. Nemáte žiadnu energiu, trasiete sa a točí sa vám hlava. Myslím, že jej potrvá nejaký čas, kým sa z tohto zotaví,“ doplnila Skjelbreidová.

Tandrevoldová má 25 rokov a patrí do svetovej špičky. Je trojnásobnou majsterkou sveta, tento rok vyhrala jedny preteky Svetového pohára a stala sa víťazkou malého krištáľového glóbusu.

Skjebrejdová doplnila, že v pekinskom stredisku je nízky tlak vzduchu, to znamená, že podmienky sú akoby malo ešte vyššiu nadmorskú výšku ako v skutočnosti má.

Lekár nórskeho tímu asi hodinu po pretekoch oznámil, že Tandrevoldová je v poriadku.