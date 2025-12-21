V cieli zdolala tú istú súperku ako vlani. Bátovská Fialková: Nebola to náhoda, bojujem rovnako

Pred rokom tu predviedla neskutočný výkon, keď v hustom snežení prešprintovala v cieľovej rovinke Jeanne Richardovú.
Tento rok bola situácia podobná. Paulína Bátovská Fialková skončila takisto tesne pred francúzskou biatlonistkou.
S tým rozdielom, že už to nebol boj o pódium, ale o lepšiu pozíciu. Slovenská reprezentantka obsadila v pretekoch s hromadným štartom vo francúzskom stredisku Annecy Le Grand-Bornand 22. miesto.
„Vnímala som, že je za mnou. Pousmiala som sa nad tým. Samozrejme, že by sme radšej súťažili o tretie miesto ako vlani. Musela som jej však ukázať, že to nebola náhoda. Bojuje sa rovnako aj o 22. miesto alebo o pódium,“ povedala Bátovská Fialková pre Slovenský biatlon.
Zásadný rozdiel
Tohtoročné preteky s hromadným štartom priniesli úplne iné podmienky ako vlani, keď biatlonistkám robil problémy čerstvo napadaný sneh. Bátovskej Fialkovej čerstvý sneh vyhovuje, pretože sa svojou dynamikou vie udržať na povrchu.
„Ochladilo sa a trať stvrdla, čo znamená, že je rýchlejšia. Celý okruh je v tieni, nebude sa rozbíjať. Bude sklzná a rýchla. Rozhodne sa na strelnici,“ uviedla Ivona Zvaríková v štúdiu STVR.
„Organizátori trať solia a ženy štartujú ako prvé. Muži idú až po nich. Znamená to, že trať je lepšia, tvrdšia a kompaktnejšia, čo uľahčuje priebeh pretekov aj pre ostatné súťažiace.
Rozhodujúcim prvkom však zostáva streľba, v ktorej pri súčasnej úrovni biatlonu, nie je priestor na zaváhanie. Už jedna chyba na strelnici môže predstavovať zásadný rozdiel medzi umiestnením v top desať a prepadom na nižšie pozície,“ povedala pred pretekmi Bátovská Fialková.
VIDEO: Zostrih pretekov s hromadným štartom žien
Prehra na strelnici
Slovenská biatlonistka začala preteky výborne. Na prvej streľbe vybielila všetkých päť terčov a zaradila sa na siedmu priečku.
„Bola to rýchla streľba. Na strelnici je sebavedomejšia. Ideálny štart, nemusí doháňať stratu na čelo a môže ísť pokojnejšie tempo,“ komentovala Zvaríková.
Na ďalších dvoch streleckých položkách však na čistú streľbu nenadviazala a na každej si pripísala po jednej chybe. Prepadla sa na osemnáste miesto.
V záverečnej stojke mohla svoju pozíciu vylepšiť, ale to sa jej žiaľ nepodarilo. Minula až dva terče a do cieľa prišla na 22. mieste.
„V každých pretekoch je iná situácia. Dnes to Paule na strelnici nevyšlo. Štyri chyby sú veľa na najlepšiu desiatku. Ani bežecky nešla zle, ale ani to nebolo jej najlepšie vystúpenie. Už asi bolo cítiť únavu,“ zhodnotila Zvaríková.
Všetko so všetkým súvisí
Slovenská biatlonistka po pretekoch priznala, že sa nemohla od začiatku oprieť o svoje lyže.
„Bežalo sa mi dobre, ale od prvého kola mi nefungovali lyže. Predchádzali ma tri či štyri pretekárky v každom zjazde. To, čo som si nadrobila na kopci, som stratila v zjazde. Dnes to teda nebolo veľmi dobré.
Ťažko sa mi s tým bojovalo a na strelnici som to zase pokazila ja. Išla som do pretekov s veľkým odhodlaním a prvá nula naznačila, že to môže byť fajn. Prišla však prvá chyba a už som bola viac vzadu. Čím viac prichádzala únava, tým viac som s lyžami bojovala,“ prezradila po pretekoch Bátovská Fialková.
„Nie je to dobrý pocit, keď pretekárka už v prvom úseku cíti, že lyže nie sú ideálne a nevie sa o nich oprieť. Do istej miery sa to pripíše aj na strelnici, kde príde unavenejšia, pretože veľa energie dáva do behu. V biatlone je to tak – všetko so všetkým súvisí,“ doplnila jej sestra Ivona.
Skúsená reprezentantka rovnako ako vlani vynechá ďalšiu zastávku SP v Oberhofe a sústredí sa na individuálnu prípravu.
Premiérový triumf
Víťazkou sa stala Maren Kirkeeideová, ktorá zarmútila domácich divákov. Nórka za sebou nechala tri francúzske biatlonistky a pripísala si premiérový triumf v kolotoči Svetového pohára.
„Je to dravá pretekárka, ktorá dokáže vygradovať tempo v záverečných okruhoch,“ chválila Zvaríková.
„Videla som, že sú francúzske dievčatá za mnou. Vedela som, že to bude ťažké, ale povedala som si, že to musím skúsiť. Stále sme sa k sebe približovali, ale našťastie mi to vyšlo,“ opísala dvadsaťdvaročná nádej nórskeho biatlonu.
Na druhom mieste skončila líderka celkového poradia SP Lou Jeanmonnotová. Pódium doplnila Justine Braisazová-Bouchetová