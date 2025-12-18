Spor neutícha, hanbí sa aj legenda. Zväz vyradil biatlonistku z tímu, lebo sa ozvala

Tiril Eckhoffová, Tora Bergerová či Marte Olsbuová Röiselandová patria nielen medzi výrazné postavy svetového biatlonu, ale tiež nórskeho športu.
Dokopy získali 76 individuálnych víťazstiev vo Svetovom pohári, 15 medailí zo ZOH a bezmála 50 cenných kovov zo svetových šampionátov.
Po konci ich kariér však zaznamenali Nórky ústup z najvyšších pozícii.
Od sezóny 2024/2025 nevyhrali ani jednu ženskú štafetu a o jediné víťazstvo sa v šprinte v Novom Meste na Morave postarala Ingrid Landmark Tandrevoldová.
Navyše, tamojší zväz už vyše osem mesiacov nedokáže vyriešiť kauzu, ktorú svojim vyjadrením pripomenul legendárny Ole Einar Björndalen.
Nemala rovnakú predstavu
Aktuálne druhou najlepšou nórskou biatlonistkou je Karoline Offigstad Knottenová. Darilo sa jej najmä v Hochfilzene, kde skončila deviata v šprinte a následne sa podieľala na druhom mieste v štafete.
Vo Svetovom pohári jej patrí trinásta priečka so 124 bodmi, pričom spomedzi jej krajaniek je na tom lepšie len držiteľka modrého dresu Maren Kirkeeideová.
VIDEO: Zostrih z biatlonovej štafety žien v Hochfilzene 2025
Rozdiel medzi športovkyňami je však v tom, že kým Kirkeeideová je súčasťou nórskeho tímu a dostáva adekvátnu podporu, Knottenová o to prichádza.
Spor medzi ňou a nórskou federáciou začal po skončení minulej sezóny, keď sa Knottenová počas dovolenky na Cypre dozvedala, že chýba v nominácii pre nasledujúci ročník. Priznala, že to bol pre ňu šok.
"Aby všetko fungovalo, naši športovci musia na sto percent podporovať program, ktorý máme. Potrebujete dôveru a ukázalo sa, že Karoline nemá rovnakú predstavu," vysvetlil pre TV2 šéf nórskeho tímu Per Arne Botnan.
Rozdiel bol najmä ohľadom sústredení vo vysokohorskom prostredí a tiež o individuálnom prístupe ku každému športovcovi. Keď sa však Knottenová ozvala, doplatila na to vyradením zo spoločnej prípravy.
"Zaujímalo ma, prečo zvolili tento prístup, aké ponaučenia si vzali z predošlej sezóny a ako ich plánujú uplatniť v príprave na tú nasledujúcu.
Olympiáda bude vo vysokej nadmorskej výške, a tak som si myslela, že je dôležité tomu prispôsobiť tréning. Zvedavosť nie je nelojálnosť," bránila sa.
Rozpor s biatlonovou tradíciou
Rodáčka z mesta Tromsö absolvovala letnú prípravu po boku Rogera Grubbena. Ide o trénera, ktorú ju viedol ešte v juniorských časoch.
Tréningy si mohla naplánovať podľa svojich predstáv, no otázkou bolo, ako si to celé zafinancuje, keďže krajina, ktorú reprezentuje, jej nie je nápomocná.
Skúsená 30-ročná biatlonistka napokon strávila nejaký čas v Alpách a tiež Pyrenejach, kde sa stretla so švédskym tímom. To, že došlo k odstrihnutiu sa od nórskeho tímu kritizovala aj Röiselandová.
"Naše deti vedieme ku kritickému mysleniu, reflexii a nezávislosti. A keď sa tak Karoline zachová, je vyradená z reprezentácie. Je to v rozpore s nórskou biatlonovou tradíciou," povedala dnes expertka televízie NRK.
Okrem toho Röiselandová dodala, že aj ona sa počas kariéry pripravovala individuálne a nikdy podobné problémy so zväzom nemala.
Paradoxom je, že práve individuálny tréning predchádzal jej úspechom na MS v Anterselve 2020 a na olympiáde v Pekingu 2022. Z celkovo 13 vystúpení na týchto podujatiach získala 12 medailí (8-0-4).
Zastal sa jej aj kráľ biatlonu
Pri slabej forme Tandrevoldovej, ktorá pokazila úvodnú štafetu a doposiaľ skončila v individuálnych pretekoch len raz v top 20, je Knottenová dôležitou súčasťou tímu, hoci v ňom de facto nefiguruje.
S výnimkou štafiet, nemá nórsky zväz morálne právo chváliť sa jej výsledkami, keďže jazdí sama za seba. Negatívne vníma situáciu komentátor a biatlonový odborník Ola Lunde či Ole Einar Björndalen.
"Je znepokojujúce, že biatlonistku takejto úrovne vyradia z národného tímu a neposkytnú jej žiadnu podporu. Musí si zariadiť každý tréning či let. Trochu sa hanbím za to, že som Nór," uviedol pre televíziu NRK.
Kým Botnan napriek kritike z viacerých strán trvá na svojom, Knottenová reagovala aj na slová víťaza 95 individuálnych pretekov Svetového pohára.
"Plne súhlasím s Olem. Pre mňa je to finančná aj organizačná záťaž. Pre športovca je v olympijskej sezóne najdôležitejšie sústrediť sa na prípravu, ale mne sa žiadnej pomoci nedostalo," dodala Knottenová.
Už vo štvrtok sa s číslom 62 predstaví vo francúzskom Annecy v šprinte na 7,5 km. Vo Francúzsku naň nadväzuje "stíhačka" a skúsená Nórka by nemala chýbať ani v nedeľu v pretekoch s hromadným štartom pre top 30.