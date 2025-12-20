Bátovská Fialková dala na radu trénera a v Annecy znova žiari. Čo ju stálo pódium?

Do štartu zimných olympijských hier zostáva menej ako 50 dní a zdá sa, že forma aktuálne najlepšej slovenskej biatlonistky graduje v správny čas.
Po tom, čo v prvých dvoch kolách Svetového pohára bolo pre Paulínu Bátovskú Fialkovú individuálnym maximom 34. miesto zo šprintu v Östersunde, si v priebehu troch dní pripísala v Annecy dva výrazne lepšie výsledky.
Po piatej priečke z rýchlostných pretekov zopakovala rovnaké umiestnenie aj v sobotňajšej "stíhačke", v ktorej do posledných metrov bojovala o stupne víťaziek. Napokon jej táto méta ušla o 2,8 sekundy.
"Piate miesto musím brať všetkými desiatimi. Cítila som sa sebavedomá na trati a z toho pramenila aj pohoda na strelnici," povedala v reakcii pre STVR.
Mrzí ju chyba na ležke
Bátovská Fialková sa ocitla v podobnej situácii ako v januári 2020.
Aj vtedy vybielila v nemeckom Ruhpoldingu všetkých desať terčov v šprinte a do stíhacích pretekov následne vstupovala z piatej pozície.
Takisto v nej trafila 18 z 20 terčov, no kým pred takmer šiestimi rokmi sa prebojovala na druhé miesto za Nórkou Tiril Eckhoffovou, tentokrát sa musela uspokojiť s kvetinovým ceremoniálom pre šesticu najlepších.
VIDEO: Zostrih zo stíhacích pretekov žien v Annecy 2025
Po pretekoch ľutovala najmä chybu v úvodnej streľbe v ľahu. Fotograf Igor Stančík, ktorý dlhodobo pracuje aj pre Slovenský biatlon, v rozhovore s Bátovskou Fialkovou naznačil, že išlo o tesnú chybu, tzv. hranu.
"Na ležke to bola moja chyba, viem o nej. Mrzí ma to, pretože nebyť nej, mohlo to byť pódium," hovorila 33-ročná slovenská reprezentantka.
Jeden terč tiež nesklopila pri prvej streľbe v stoji, no tú záverečnú, v ktorej išlo o všetko, zvládla znamenite. Potešila tým aj sestru Ivonu Zvaríkovú.
"Bola to dráma a veľký stres. Zo všetkého ma Paulína najviac potešila práve na poslednej stojke, kde to ustála s vedomím, že bojuje o pódiové priečky. Išla si svoje tempo a dala nulu," uviedla expertka STVR.
Strácala v rýchlosti streľby
Kým vo štvrtok sledovala Bátovská Fialková súboj o pódium prostredníctvom medzičasov na telefóne, tentokrát bojovala so súperkami priamo na trati.
Po záverečnej streľbe bola šiesta, pričom na tretiu Dorotheu Wiererovú strácala necelých sedem sekúnd. Slovenka bojovala, dostala sa cez Lisu Vittozziovú a na dosah mala aj domácu Juliu Simonovú.
"Myslela som si, že Simonovú predbehne, keďže tá vyzerala, že sa dosť trápi. Aj vďaka publiku sa však zmobilizovala, a tak Paulína skončila piata.
Trať v Annecy je rýchla a bez dlhšieho stúpania. Keby bola o 500 metrov dlhšia trať, tak by to Paulína dala," vravela s úsmevom Zvaríková v štúdiu STVR.
V stíhacích pretekoch je presnosť streľby kľúčová, a tak si biatlonistky často doprajú krátky čas navyše, aby presne zamierili. V súčasnosti sú však rozdiely natoľko tesné, že rozhoduje každý malý detail.
Bátovská Fialková mala v "stíhačke" jedenásty bežecký čas a teda lepší než Simonová, obe spomenuté Talianky a napríklad celkovo druhej Fínke Suvi Minkkinenovej nadelila na trati až 34 sekúnd.
Čo však slovenskú reprezentantku pripravilo o pódium, je rýchlosť streľby, ktorá bola až 25. najrýchlejšia. Na Vittozziovú v tomto smere stratila 25 sekúnd, čo zodpovedá približne dĺžke trestného kola.
Šancu na pódium ešte má
Napriek tomu, že to na pódium nevyšlo, v prípade rodáčky z Brezna prevažujú pozitíva. Priznala, že viac ako streľba ju trápila slabšia bežecká výkonnosť, no aj vďaka malej zmene sa to vo Francúzsku zlepšilo.
"Paulína po pretekoch Hochfilzene prijala, že si potrebuje oddýchnuť, čo nie každý športovec príjme. Zmenili sme taktiku a viac mysleli na techniku.
Po analýze si uvedomila, že na tom nie je zlé a teším ma, ako tu zabojovala," hovoril tréner Martin Bajčičák po piatom mieste v šprinte.
Vďaka výborným výsledkom v Annecy si Bátovská Fialková zaistila účasť v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom pre 30 najlepších. Vlani v nich dokonca vybojovala bronz, čo je zatiaľ jej posledné pódium.
"Je dôležité, aby dosahovala konštantne dobré výsledky. Vo štvrtok sa cítila na trati dobre a dnes takisto. V úvode sezóny jej chýbali nejaké tréningy a pulzovo sa nevedela dostať do pretekového režimu," vraví Zvaríková.
Remeňovú zablokovala Švédka
V stíhacích pretekoch sa okrem 20. ženy v poradí Svetového pohára predstavila aj Mária Remeňová, ktorá si v porovnaní so šprintom pohoršila o tri priečky.
Na zopakovanie 46. miesta napriek trom streleckým chybám mala, no krátko pred cieľom doplatila na kolíziu so Švédkou Annou-Karin Heijdenbergovou.
"Zablokovala ma a tuším ma trafila lakťom. Ja som už mala tuhé nohy, vykoľajilo ma to a zošúchala som sa tam. Stratila som tri alebo štyri pozície.
Na strelnici som spravila moje typické chyby, ktoré robím aj počas tréningu. Čím skôr ich odstránim, tým to bude pre mňa lepšie," uviedla Remeňová.
Z víťazstva sa napriek chybičke krásy pri predposlednom výstrele tešila Lou Jeanmonnotová. Na konto si pripísala 14. víťazstvo vo SP, druhé v sezóne a celkové poradie vedie o 51 bodov pred Wiererovou.
"Je veľmi pekné vyhrať doma. Je to pre mňa špeciálne miesto a som pyšná, že som to dokázala. Diváci ma motivovali k ešte lepšiemu výkonu," uviedla druhá domáca francúzska víťazka po Justine Braisazovej-Bouchetovej.