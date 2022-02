Biatlonové zlato získala Herrmannová, Paulína Fialková bola v cieli sklamaná

Biatlon na ZOH v Pekingu 2022 Vytrvalostné preteky žien na 15 km:

PEKING. Nemecká biatlonistka Denise Herrmannová vyhrala zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch na zimných olympijských hrách v Pekingu. V pondelok urobila jedinú chybu na strelnici a triumfovala s náskokom 9,4 sekundy pred Francúzkou Anais Chevalierovou-Bouchetovou. Bronz putuje do Nórska zásluhou Nórky Marty Olsbu Röiselandovej (+15,3). Zaujímavosťou je, že len jediná biatlonistka nemala pri streľbe žiadnu chybu, Ukrajinka Irina Petrenková však neskončila ani v najlepšej desiatke.

ONLINE prenos ste sledovali na tomto odkaze >>>

Tridsaťtriročná Herrmannová sa dočkala olympijského zlata osem rokov po zisku svojej prvej medaily na ZOH. V Soči 2014 vybojovala bronz s nemeckou bežeckou štafetou na 4x5 km. Z behu na lyžiach presedlala na biatlon až v roku 2016, o tri roky neskôr dosiahla prvý veľký biatlonový úspech, keď sa stala v Östersunde majsterkou sveta v stíhacích pretekoch na 10 km. K celkovo šiestim medailám z MS (1-4-1) a ďalším šiestim individuálnym víťazstvám v pretekoch Svetového pohára pridala teraz vytúžený olympijský titul. "Som neskutočne šťastná a hrdá. Cítila som sa dobre a viem, čoho som schopná. Musíte si hlavne udržať na strelnici chladnú hlavu," povedala víťazka pre ZDF. Chevalierová-Bouchetová sa teší na ZOH 2022 už z druhého cenného kovu, striebro získala s francúzskym tímom aj v miešanej štafete na 4x6 km. Fialkové chválili podmienky Na štarte boli aj štyri Slovenky, medzi prvými štartovala Paulína Fialková, no so štyrmi chybami sa prepadla vo výsledkovom rebríčku až na 42. priečku (+ 4:58 min).

Nedokázala tak zopakovať úspech z Pjongčangu 2018, kde skončila na piatom mieste. "Štyri chyby sú veľa, lebo podmienky boli oveľa lepšie, aj na trati, aj na strelnici. Dalo by sa to porovnať s bežnými pretekmi vo Svetovom pohári. A tam so štyrmi chybami nemôžete uspieť," zhodnotila v rozhovore pre RTVS. "Celkovo sa necítim na trati dobre, aj keď lyže už išli lepšie, ale dúfam, že sa ešte rozhýbem a v šprinte využijem šancu lepšie," doplnila Paulína Fialková.

Jej sestra Ivona Fialková skončila o štyri miesta nižšie so šiestimi trestnými minútami (+ 5:41,5 min). Hoci bola v ľahu bezchybná, v druhej položke prišli až štyri chyby, čo znamenalo koniec nádejí na dobrý výsledok. Následne pridala ešte dve chyby na strelnici. "Ťažko povedať, čo sa stalo. To je tak, keď už športovec chce tak veľmi, že robí chyby, po ktorých ani nevie, čo sa vlastne stalo. Mrzí ma to, lebo som sa cítila na trati dobre, ale neviem zladiť do jedných pretekov všetky komponenty, ktoré patria do biatlonu. Strašne ma to mrzí. Budem sa pokúšať na šprinte o lepší výsledok," povedala pre RTVS.

Aj ona bola s podmienkami spokojná: "Dnes to bolo v poriadku, aj vietor bol konštantný, aj streľbu sme si na tréningu ujasnili. Boli to pekné biatlonové preteky, aj v mojom podaní to bolo v pohode až na jednu položku, ktorá mi pokazila celý výsledok. Mrzí ma to, ale robím najlepšie čo viem a dnes to stačilo len na takéto nie dobré umiestnenie," doplnila Ivona Fialková. Premiéru na olympiáde absolvovali dve Slovenky, Henrieta Horvátová obsadila 68. miesto s tromi chybami (+ 8:03,4 min), posledná Veronika Machyniaková prišla do cieľa s piatimi trestnými minútami na 83. mieste z 86 biatlonistiek (+ 11:09 min). Herrmannová mala skvelý finiš Vytrvalostné preteky boli druhou biatlonovou súťažou na ZOH, prvou ženskou. Röiselandová so štartovým číslom 1 rozbehla preteky vo vysokom tempe, suverénna líderka Svetového pohára si však hneď na prvej streľbe po chybe pripísala jednu trestnú minútu, čo využila čisto strieľajúca Nemka Dorothea Wiererová, aby sa dostala do vedenia. Ešte lepšie vyšiel potom prvý úsek Švédke Elvire Öbergovej, ktorá mala po prvej ležke najlepší čas a viedla pred Nórkou Tirill Eckhofovou (+4,2) a Herrmannovou (+13,2). Röiselandová si držala rýchle tempo, na druhej i tretej položke bola bezchybná. Rovnako fantasticky však bežala aj Chevalierová-Bouchetová, Francúzka mala po troch položkách čistú streľbu a priebežne viedla o 10 sekúnd pred úradujúcou majsterkou sveta Češkou Markétou Davidovou a 25 s pred nórskou súperkou.