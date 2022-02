Boli to normálne preteky. Lenže so 4 chybami sa nedá súťažiť, mrzelo Fialkovú

PEKING, BRATISLAVA. Biatlonové súboje na olympijských hrách v Pekingu budú v prvom rade o streľbe. Práve tá bude s veľkou pravdepodobnosťou rozhodovať o víťazoch. Podmienky na strelnici v Čang-ťia-kchou sú veľmi nestále. „Pokojne sa zmení smer aj v priebehu jednej streleckej položky,“ opisuje pre RTVS reprezentačný tréner žien Lukáš Daubner. Pritom jedna streľba trvá do minúty. Kompletný program Slovákov na ZOH Peking 2022 V pondelok sila vetra klesla a medzi biatlonistkami sa presadili pretekárky, ktoré majú oveľa lepšiu streľbu.

Aj slovenské pretekárky priznali, že vietor nebol vôbec veľkým problémom. Napriek tomu na strelnici robili chyby. Paulíne Fialkovej sa triasli nohy „Dnes boli podmienky oveľa lepšie na strelnici aj na trati. V podstate to bolo ako bežné preteky Svetového pohára,“ potvrdila pre RTVS aj Paulína Fialková.

„Lenže vo Svetovom pohári sa so štyrmi chybami nedá súťažiť,“ dodala. Fialkovej nevyšla najmä druhá strelecká položka, na ktorej minula dva terče. „Tá stojka ma veľmi mrzí. Triasli sa mi nohy a nedokázala som to zvládnuť. Celkovo sa tu však necítim na trati dobre, aj keď dnes to už išlo lepšie,“ doplnila Fialková. Z predchádzajúcich olympijských hier obhajovala 5. priečku. V Pekingu finišovala na 42. mieste s takmer päťminútovou stratou.

Zo slovenských biatlonistiek sa umiestnila najlepšie. Najlepšiu streľbu mala debutantka Mladšej z Fialkových Ivone nevyšla v pondelok jediná streľba. Lenže na nej si v podstate pokazila celé preteky. Na druhú streľbu prichádzala ešte na 9. priečke. So štyrmi trestnými minútami sa následne prepadla. „Na strelnici to bolo dnes úplne v poriadku. Aj vietor bol konštantný. Myslím, že to boli pekné preteky. Aj v mojom podaní to bolo super až na jednu položku, na ktorej som si to pokazila. Mrzí ma to,“ vysvetľovala Ivona Fialková pre RTVS.

Priznala, že akoby nedokázala na strelnici v tom momente všetko zladiť. Bolo to chvíľkové zaváhanie, pretože ďalšie streľby mala veľmi dobré. Dobehla na 46. priečke so stratou 5:41 minúty. Bez štyroch chýb na druhej streľbe, by mohla pomýšľať 13. pozíciu. Zo slovenských biatlonistiek mala v pondelok najlepšiu streľbu debutantka – Henrieta Horvátová. Minula tri terče. Horvátová však v tejto sezóne nemá bežeckú formu. V úvode sezóny ju dlho kvárila choroba. Vynechala väčšinu pretekov Svetového pohára. Dobehla na 68. priečke. Veronika Machyniaková obsadila 83. pozíciu. Češka si zlato odstrelila Zlato si vybojovala Denise Herrmannová. Nemka pritom začínala kariéru v behu na lyžiach a z olympijských hier v Soči má dokonca bronz, ktorý získala v štafete. Od roku 2016 sa preorientovala na biatlon. V prvých sezónach zaostávala v streľbe. Preteky absolvovala so 4 aj 5 chybami bežne. Postupne ju však vylepšila natoľko, že sa pred tromi rokmi stala v biatlone majsterkou sveta a v Pekingu si vybojovala aj olympijské zlato. Je to len jej druhá medaila zo ZOH.