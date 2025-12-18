ONLINE: Šprint žien na 7,5 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Annecy)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand šprintom žien na 7,5 km. V akcii budú aj slovenské reprezentantky.
Predstaví sa v ňom kvarteto Sloveniek - Paulína Bátovská Fialková, Zuzana Remeňová, Ema Kapustová a Mária Remeňová.
ONLINE: Šprint žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Anneca-Le Grand Bornand, naživo, LIVE, štvrtok, výsledky)
18.12.2025 o 14:15
Šprint žien 7,5 km, Annecy
Do dnešných pretekov napokon nevyštartujú Kanaďanky Benita Peifferová a Pascale Paradisová.
1. Anna Andexerová (AUT)
2. Natalia Sidorowiczová (POL)
3. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
4. Eve Bouvardová (BEL)
5. Judita Traubová (LTU)
6. Sara Anderssonová (SWE)
7. Julia Simonová (FRA)
8. Samuela Comolová (ITA)
9. Paulina Bátovská-Fialková (SVK)
10. Alina Stremousová (MDA)
11. Milena Todorovová (BUL)
12. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)
13. Susan Külmová (EST)
14. Venla Lehtonenová (FIN)
15. Anika Kožicová (CRO)
16. Lotte Lieová (BEL)
17. Anamarija Lampičová (SLO)
18. Vanessa Voigtová (GER)
19. Lea Meierová (SUI)
20. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
21. Baiba Bendiková (LAT)
22. Julia Tannheimerová (GER)
23. Deedra Irwinová (USA)
24. Polona Klemenčičová (SLO)
25. Tereza Voborníková (CZE)
26. Anna Weidelová (GER)
27. Nadia Moserová (CAN)
28. Janina Hettichová-Walzová (GER)
29. Franziska Preussová (GER)
30. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
31. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
32. Maya Cloetensová (BEL)
33. Anastasia Tolmačevová (ROU)
34. Regina Ermitsová (EST)
35. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
36. Joanna Jakielová (POL)
37. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
38. Sonja Leinamová (FIN)
39. Mária Remeňová (SVK)
40. Inka Hämäläinenová (FIN)
41. Lora Hristovová (BUL)
42. Marit Øygardová (NOR)
43. Margie Freedová (USA)
44. Amy Basergaová (SUI)
45. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)
46. Suvi Minkkinenová (FIN)
47. Shilo Rousseauová (CAN)
48. Lisa Vittozziová (ITA)
49. Julia Kinková (GER)
50. Océane Michelonová (FRA)
51. Rebecca Passlerová (ITA)
52. Elvira Öbergová (SWE)
53. Aasne Skredeová (NOR)
54. Camille Benedová (FRA)
55. Ema Kapustová (SVK)
56. Lou Jeanmonnotová (FRA)
57. Heda Mikolášová (CZE)
58. Ella Halvarssonová (SWE)
59. Aita Gasparinová (SUI)
60. Hanna Öbergová (SWE)
61. Natalja Kočerginová (LTU)
62. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
63. Kamila Żuková (POL)
64. Dorothea Wiererová (ITA)
65. Tuuli Tomingasová (EST)
66. Anna Magnussonová (SWE)
67. Paula Botetová (FRA)
68. Maren Kirkeeideová (NOR)
69. Marija Zdravkovová (BUL)
70. Lucie Charvátová (CZE)
71. Estere Volfová (LAT)
72. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
73. Anna Gandlerová (AUT)
74. Benita Peifferová (CAN)
75. Daryna Chalyková (UKR)
76. Lena Repincová (SLO)
77. Olexandra Merkušynová (UKR)
78. Lea Rothschopfová (AUT)
79. Tereza Vinklárková (CZE)
80. Johanna Talihärmová (EST)
81. Pascale Paradisová (CAN)
82. Anna Mąková (POL)
83. Valentina Dimitrovová (BUL)
84. Zuzana Remeňová (SVK)
85. Chloe Levinsová (USA)
86. Lilija Steblynová (UKR)
87. Lotte Lieová (BEL)
88. Alina Skripkinová (KAZ)
89. Adelina Rimbeuová (ROU)
90. Fan-čchi Meng (CHN)
91. Darja Kliminová (KAZ)
92. Ťia-lin Tchang (CHN)
93. Andreea Mezdreaová (ROU)
94. Aljona Makarovová (MDA)
95. Chloe Dupontová (GBR)
96. Eliza Bleideleová (LAT)
97. Milana Genevová (KAZ)
98. Sara Urumovová (LTU)
99. Shawna Pendryová (GBR)
100. Darcie Mortonová (AUS)
1. Anna Magnussonová (SWE) 140 b
2. Lou Jeanmonnotová (FRA) 120 b
3. Maren Kirkeeideová (NOR) 116 b
4. Suvi Minkkinenová (FIN) 90 b
5. Dorothea Wiererová (ITA) 79 b
6. Camille Benedová (FRA) 73 b
7. Océane Michelonová (FRA) 72 b
8. Amy Basergaová (SUI) 66 b
9. Elvira Öbergová (SWE) 62 b
10. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 55 b
...
51. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 7 b
1. Anna Magnussonová (SWE) 314 b
2. Maren Kirkeeideová (NOR) 260 b
3. Lou Jeanmonnotová (FRA) 241 b
4. Camille Benedová (FRA) 238 b
5. Dorothea Wiererová (ITA) 225 b
6. Suvi Minkkinenová (FIN) 219 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 204 b
8. Elvira Öbergová (SWE) 176 b
9. Océane Michelonová (FRA) 154 b
10. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 145 b
...
66. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 7 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu žien na 7,5km. Dejiskom pretekov je francúzske Annecy-Le Grand Bornand.
Posledný šprint vyhrala Lou Jeanmonnotová pred Maren Kirkeeideovou a Annou Magnussonovou.
