Minulý rok tu Bátovská Fialková skončila na pódiu. Štartovať bude v prvej desiatke

Paulína Bátovská Fialková s medailou za 3. miesto v pretekoch s hromadným štartom vo Svetovom pohári v Annecy.
Sportnet|18. dec 2025 o 07:30
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint žien vo francúzskom Annency-Le Grand Bornand.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14.15 h predstavia v šprinte ženy.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Zuzana Remeňová, Ema Kapustová a Mária Remeňová.

V porovnaní s predošlými pretekmi nastala zmena. Z nominácie vypadla Anastasia Kuzminová, no predstavia sa obe sestry Remeňové.

Ako prvá do pretekov vyštartuje Rakúšanka Anna Andexerová. Prvou Slovenkou na trati bude Bátovská Fialková, ktorá ma štartové číslo 9.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slovenka má na toto stredisko fantastické spomienky. V minuloročných pretekoch s hromadným štartom sa jej podarilo vybojovať tretie miesto.

Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov M. Remeňová, ktorá ma štartové číslo 39, čo znamená, že sa na trati predstaví od 14:34:30.

Tretia Slovenka na trati bude Kapustová, ktorej patrí číslo 55. Štvoricu Sloveniek uzatvára Z. Remeňová s číslom 87.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - šprint žien v Annecy

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

9

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

14:19:30 h

39

Mária Remeňová

Slovensko

14:34:30 h

55

Ema Kapustová

Slovensko

14:42:30 h

87

Zuzana Remeňová

Slovensko

14:58:30 h

