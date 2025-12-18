Minulý rok tu Bátovská Fialková skončila na pódiu. Štartovať bude v prvej desiatke

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14.15 h predstavia v šprinte ženy.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Zuzana Remeňová, Ema Kapustová a Mária Remeňová.
V porovnaní s predošlými pretekmi nastala zmena. Z nominácie vypadla Anastasia Kuzminová, no predstavia sa obe sestry Remeňové.
Ako prvá do pretekov vyštartuje Rakúšanka Anna Andexerová. Prvou Slovenkou na trati bude Bátovská Fialková, ktorá ma štartové číslo 9.
Slovenka má na toto stredisko fantastické spomienky. V minuloročných pretekoch s hromadným štartom sa jej podarilo vybojovať tretie miesto.
Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov M. Remeňová, ktorá ma štartové číslo 39, čo znamená, že sa na trati predstaví od 14:34:30.
Tretia Slovenka na trati bude Kapustová, ktorej patrí číslo 55. Štvoricu Sloveniek uzatvára Z. Remeňová s číslom 87.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - šprint žien v Annecy
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
9
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
14:19:30 h
39
Mária Remeňová
Slovensko
14:34:30 h
55
Ema Kapustová
Slovensko
14:42:30 h
87
Zuzana Remeňová
Slovensko
14:58:30 h