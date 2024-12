2.Elvira Öbergová (SWE) 75 b3.Suvi Minkkinenová (FIN) 65 b4.Franziska Preussová (GER) 55 b5.Karoline Offigstad Knottenová (NOR) 50 b6.Julia Tannheimerová (GER) 45 b7.Sara Anderssonová (SWE) 41 b8.Lisa Theresa Hauserová (AUT) 37 b9.Lena Häckiová-Grossová (SUI) 34 b10.Océane Michelonová (FRA) 31 b...

Markéta Davidová předloni v Hochfilzenu vybojovala ve sprintu stříbro, jeden z nejlepších výsledků kariéry v podobě pátého místa zde vybojovala také Lucie Charvátová. Po nemoci se zvolna dostává do loňské formy Tereza Voborníková, stálicí by měla být Jessica Jislová a nejpříjemnějším překvapením Kristýna Otcovská, která si v Kontiolahti doběhla pro první body do hodnocení Světového poháru.