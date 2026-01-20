Davidová pre pokračujúce problémy nenastúpi doma. Česi zverejnili nomináciu na ZOH

Biatlonistka Markéta Davidová pre ťažkosti s chrbtom nebude tento týždeň pretekať na Svetovom pohári v Novom Meste na Morave. V Českej televízii to oznámil športový riaditeľ zväzu Ondřej Rybář.
Do nominácie pre zimné olympijské hry, ktoré sa začnú 6. februára v Miláne a Cortine d'Ampezzo, Davidová zaradená je.
Majsterka sveta z vytrvalostných pretekov v roku 2021 Davidová, ktorá zmeškala väčšinu minulej sezóny a po jej konci podstúpila operáciu, laboruje od minulého týždňa znova s bolesťou chrbta. Vynechala kvôli tomu preteky Svetového pohára v Ruhpoldingu.
Po návrate do Česka zamierila k lekárom a kvôli rekonvalescencii nezasiahne ani do domáceho SP, ktorý sa začne vo Vysočine Arene vo štvrtok.
"Prebiehajú momentálne vyšetrenia s tým, že sa tam ukázal nejaký opuch. Prebieha rehabilitácia a my dúfame, že bude pripravená odísť s tímom na záverečnú prípravu pred olympiádou, "uviedol Rybár.
S účasťou Davidovej na ZOH sa počíta. Pred štyrmi rokmi v Pekingu bola Davidová štvrtá v pretekoch s hromadným štartom a šiesta vo vytrvalostných pretekoch.
Spoločne s ňou sú v nominácii Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová. Úlohu náhradníčky budú plniť Ilona Plecháčová, ktorá zastúpi Davidovú tento týždeň v Novom Meste a Heda Mikolášová.
Tím mužov sa bude opierať o Michala Krčmára, ktorý si pripíše štvrtú a zrejme poslednú olympijskú účasť. Nechýbajú ani Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska. Úlohu piateho muža zaujme Petr Hák, ktorý nahradil Jonáša Marečka.
Rovnaká zostava pôjde aj na Vysočine. Mareček je spoločne s Adamom Václavíkom pre olympijské hry náhradníkom.
Biatlonový program na olympijských hrách sa začne 8. februára. Ako prvá sa pôjde v Anterselve miešaná štafeta.