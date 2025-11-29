Šprint, stíhačka či rôzne druhy štafiet. Poznáte rozdiely v disciplínach biatlonu?

Biatlon sa radí medzi najpopulárnejšie zimné športy na celom svete. Kombinácia behu na lyžiach a streľby dodáva športu dynamiku.
Na Slovensku je obľúbený najmä kvôli úspechom, ktoré dosiahla krajina na olympijských hrách. O tri zlaté medaily sa postarala Anastastia Kuzminová, striebro pridal Pavol Hurajt.
Šport je zaujímavý pre divákov aj preto, že to nikdy nie je o tom istom. V biatlone je niekoľko disciplín, ktoré na seba nadväzujú a majú rôzne pravidlá.
V tomto športe je celkovo sedem disciplín, ktoré sa počas Svetového pohára striedajú. Na olympijských hrách či majstrovstvách sveta sa idú všetky.
Ide o: šprint, stíhacie preteky, vytrvalostné preteky, preteky s hromadných štartom, štafeta, miešaná štafeta a miešaná štafeta dvojíc.
Pravidlá šprintu
Šprint v biatlone je základnou disciplínou, ktorá sa jazdí vo väčšine prípadov na Svetovom pohári ako prvá. Ide o najkratšie individuálne preteky. Ženská trať meria 7,5 kilometra, mužská 10 kilometrov.
Biatlonisti idú vždy tri okruhy na trati. Po prvom ich čaká streľba v ľahu na terč vo veľkosti 45 milimetrov. Po druhom okruhu sa vrátia na strelnicu, kde strieľajú v stoji na terče vo veškosti 115 milimetrov.
Za každý netrafený terč čaká biatlonistov trestné kolo, ktoré meria 250 metrov. Poradie a rozdiely medzi športovcami určuje štartovú listinu pre vytrvalostné preteky.
Pravidlá stíhacích pretekov
Poradie a rozostupy medzi biatlonistami v tejto disciplíne určuje šprint. Športovci začínajú v pretekoch s takou stratou na víťaza, akú nabrali počas predošlej disciplíny.
Muži idú opäť dlhšie preteky ako ženy. Bežia päť okruhov dĺžky 2,5 kilometra, trať teda meria 12,5 kilometra. Ženy idú vždy 10-kilometrovú trať.
Zmenou oproti šprintu je aj počet návštev na strelnici. Biatlonisti strieľajú celkovo štyrikrát - najskôr dvakrát v ľahu a potom dvakrát v stoji. Za každý minutý terč čaká pretekárov trestné kolo dlhé 250 metrov.
Bodovanie je rovnaké ako v šprinte - víťaz berie 90 bodov a minimálne jeden bod získava 40. pretekár v cieli.
Disciplína
Dĺžka trate muži
Dĺžka trate ženy
Počet okruhov
Počet strieľaní
Trest
Šprint
10 km
7,5 km
3
2
Trestné kolo
Stíhacie preteky
12,5 km
10 km
5
4
Trestné kolo
Preteky s hromadným štartom
15 km
12,5 km
5
4
Trestné kolo
Vytrvalostné preteky
20 km
15 km
5
4
Trestná minúta
Štafeta
4x7,5 km
4x6 km
12
8
3 náboje (potom trestné kolo)
Miešaná štafeta
2x7,5 km
2x6 km
12
8
3 náboje (potom trestné kolo)
Miešaná štafeta dvojíc
7,5 km
6 km
9
8
3 náboje (potom trestné kolo)
Pravidlá pretekov s hromadným štartom
Do pretekov s hromadným štartom vstupuje len 30 najlepších biatlonistov. Vo Svetovom pohári to je 25 najlepších z celkového poradia plus päť ďalších, ktorí dosiahli v predošlých disciplínach toho víkendu najlepší výsledok.
Muži idú 15-kilometrovú trať, ženy vždy 12,5 kilometra. Podmienky na strelnici sú rovnaké ako v stíhacích pretekoch - dvakrát v ľahu a dvakrát v stoji. Za nezostrelené terče čaká biatlonistov trestné kolo.
Istotou pre pretekárov, ktorí sa dostanú do pretekov s hromadným štartom a prídu do cieľa je, že budú bodovať.
Pravidlá vytrvalostných pretekov
Vytrvalostné preteky patria k najnáročnejším vo Svetovom pohári. Muži biatlonisti idú až 20-kilometrovú trať, ženy čaká vždy 15 kilometrov.
Keďže ide o najdlhšie preteky, za chyby na strelnici sa netrestá trestným kolom. Za každý nezostrelený terč sa k výslednému času biatlonistu pripočíta trestná minúta. Celkovo idú pretekári na strelnicu štyrikrát - dvakrát v ľahu a dvakrát v stoji.
Pravidlá štafety
Okrem individuálnych pretekov sa konajú vo Svetovom pohári a na vrcholných podujatiach aj tímové.
Jednou z týchto disciplín je aj štafeta. Poznáme dva typy základnej štafety - mužská a ženská. V jednom tíme sú vždy štyria reprezentanti jednej krajiny.
Muži idú štyri úseky po 7,5 kilometra, ženy 4x6 kilometrov. V oboch prípadoch sú však podmienky rovnaké - každý biatlonista odbehne tri úseky a na strelnicu príde dvakrát - raz v stoji a raz v ľahu.
Zmena oproti individuálnym pretekom je aj v trestaní za nezostrelené terče. Ak nezostrelí všetkých päť terčov na päť pokusov, dostane možnosť na opravu v podobe troch náhradných nábojov.
Ak aj po náhradných ranách ostane nezostrelený teč, vtedy čaká biatlonistu trestné kolo dlhé 250 metrov.
Pravidlá miešanej štafety
Miešaná štafeta má podobné pravidlá ako základná štafeta. Rozdiel je však v zložení tímov - každú krajinu v týchto pretekoch reprezentujú dvaja muži a dve ženy.
Muži bežia v miešanej štafete úsek dlhý 7,5 kilometra, ženy idú vždy šesť kilometrov. Podmienky na strelnici sú rovnaké ako v štafete.
Pravidlá miešanej štafety dvojíc
Miešaná štafeta dvojíc patrí k najnovším disciplínam Svetového pohára. V pretekoch reprezentuje krajinu jeden muž a jedna žena.
Úseky sú rovnaké ako pri "veľkých" štafetách - muži idú 7,5 kilometra, ženy 6 kilometrov. Okruh je dlhý 1,5 kilometra.
Preteky štartujú ženy, ktoré po prekonaní prvého okruhu čaká streľba v ľahu a po ďalšom kole to je streľba v stoji. Potom ihneď odovzdajú štafetu mužom, ktorí absolvujú rovnaký program.
Za nimi sa na trati znovu objavia ženy, tie isté ako na začiatku, ktoré budú opäť dva razy strieľať rovnakým spôsobom, a potom preteky dokončia muži s dvomi streľbami.
Lenže po streľbe nepôjdu rovno do cieľa, ale musia ešte prekonať jeden 1500-metrový okruh.
Celkovo sa na strelnici objavia biatlonisti osemkrát, z toho štyrikrát muži a štyrikrát ženy.
Poradie
Počet bodov
1.
60
2.
54
3.
48
4.
43
5.
40
6.
38
7.
36
8.
34
9.
32
10.
31
40.
1