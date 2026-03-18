Slovenky majú šancu, ale musia zabrať. Sú blízko úspechu, ktorý nedosiahli roky

Emma Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová po štafete v Hochfilzene 2025. (Autor: Igor Stančík/ Slovenský biatlon)
Miroslav Kováčik|18. mar 2026 o 10:15
Slovenské biatlonistky čaká v Osle súboj s Poľkami.

Svetový pohár v biatlone má počas tohto týždňa na programe záverečnú zastávku sezóny, ktorou je už tradične nórsky Holmenkollen. 

Podujatie v Osle bude špeciálne pre lúčiacu sa Paulínu Bátovskú Fialkovú a tiež dramatické z pohľadu slovenských výsledkových ambícií. 

Prvýkrát od roku 2013 sa ženská reprezentácia môže umiestniť v top 10 Pohára národov, čo je méta, o ktorej sa pred sezónou príliš nehovorilo. 

"Očakávali sme, že budeme okolo 12. – 13. miesta. Súčasná situácia je tak pozitívne prekvapenie. S výnimkou ZOH, ktoré sa však do poradia národov nepočítajú, sa sezóna vyvíja dobre," reagoval prezident zväzu Peter Vozár.

Strata 24 bodov

V súboji o elitnú desiatku má Slovensko jediného konkurenta. Je ním Poľsko, ktoré momentálne drží 10. pozíciu s náskokom 24 bodov.  

V Holmenkollene sa uskutočnia tri disciplíny, ale do Pohára národov sa budú počítať len výsledky štvrtkového šprintu na 7,5 kilometra. Iba v ňom sa ešte môžu dostať Slovenky pred svojho súpera. 

"Strata na desiate Poľsko nie je veľká a určite všetky štyri naše dievčatá urobia všetko, aby dosiahli v Nórsku čo najlepšie umiestnenia.

Nedávne štvrté miesto zo zmiešanej štafety je povzbudením, no dôležité je, že dobrých výsledkov bolo v sezóne viac a nielen od jednej pretekárky," hovorí Vozár pre Sportnet. 

VIDEO: Zostrih z biatlonovej mix štafety v Otepää 2026

Súboj medzi Slovenskom a Poľskom je dôležitý najmä preto, že 10. krajina bude môcť v budúcej sezóne nominovať na preteky Svetového pohára päť pretekárok.

Vznikol by tak priestor na obmenu mien v štafete podľa aktuálnej formy či zdravotného stavu a tiež na to, aby jedna z mladších biatlonistiek mohla zbierať skúsenosti na podujatiach svetovej úrovne. 

Bátovská Fialková raz v top 5

Do posledných rýchlostných pretekov sezóny vyrukuje Slovensko s kvartetom Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Ema Kapustová a zo sestier Remeňových dostane prednosť Mária. 

Tú po olympijských hrách v Anterselve trápili problémy so zubom múdrosti, takisto prechladla, ale na záver súťažného ročníka by mala byť pripravená.  

V nominácii Poľska sa neočakávajú žiadne zmeny. Osvedčenú zostavu tvoria Natalia Sidorowiczová, Joanna Jakielová, Kamila Žuková a Anna Maková.  

Dôležité štatistiky pred finále SP

Meno

Poradie vo SP

Body vo SP

Body v šprinte

Paulína Bátovská Fialková

17.

315

86

Ema Kapustová

54.

80

16

Anastasia Kuzminová

65.

55

33

Mária Remeňová

71.

32

7

Natalia Sidorowiczová

42.

119

29

Joanna Jakielová

43.

105

52

Kamila Žuková

50.

90

19

Anna Maková

76.

29

6

Z tejto osmičky biatlonistiek má suverénne najviac získaných bodov Bátovská Fialková, a to isté platí aj v hodnotení šprintu. 

V tejto sezóne bola piata v Le Grand Bornand či 12. v Ruhpoldingu, no posledné dva šprinty jej nevyšli. Na olympiáde obsadila 40. a v Otepää 43. miesto so zhodnou streleckou bilanciou 1+2.

Práve streľba rodáčky z Brezna môže byť v slovensko-poľskom súboji kľúčová. Bežecky totiž môže súperiť nielen s Poľkami, ale so svetovou špičkou.

"Nemáme vysnívaný scenár. Samozrejme, Paula je jednotka nášho tímu a všetci vieme, že dobrá streľba je základ každého úspechu," hovorí Vozár. 

Žuková prekvapila na ZOH

Poľský tím je veľmi vyrovnaný. Svedčí o tom fakt, že tri najlepšie biatlonistky delí 29 bodov a v celkovom poradí figurujú na 42., 43. a 50. pozícii. 

Z pohľadu formy sa najsilnejšia javí Žuková, ktorá prekvapila 8. miestom v šprinte na ZOH a naposledy brala v Otepää 14 bodov za 27. priečku. 

V estónskom stredisku získali Poľky o štyri body viac než Slovenky, za ktoré bodovala vďaka 25. miestu len 23-ročná Ema Kapustová. 

Bodovanie, história či veľkosť terčov. Vyznáte sa v pravidlách a pojmoch biatlonu?
Súvisiaci článok
Bodovanie, história či veľkosť terčov. Vyznáte sa v pravidlách a pojmoch biatlonu?

SZB na oficiálnom webe pripomína, že v aktuálnom ročníku sa len dvakrát stalo, že by Slovenky získali v šprinte o potrebných 24 bodov viac ako Poľky.

Jeden popredný výsledok však môže všetko zmeniť.

Vozár priznáva, že desiate miesto v Pohári národov by bol veľký úspech, no pokiaľ sa tak nestane, žiadna tragédia to nebude. Už teraz je jasné, že slovenský ženský biatlon si polepší, vlani bol štrnásty. 

"Progres je viditeľný a na rozdiel od iných športov na Slovensku to nemáme postavené na jednotlivcovi. Veríme, že sa to napokon potvrdí aj v spomínanom súboji s Poľskom," zakončil šéf zväzu Peter Vozár.

