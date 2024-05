Inštruktori z MLB privítali v Trnave hráčov zo 7 krajín. Do európskeho kempu vybrali štyroch Slovákov

Spolu s ním do Trnavy prišiel jeho krajan Zachary Graefser a Talian Simone Bonaccorso. Okrem nich sa do tréningov mladých bejzbalistov zapojili aj tréneri zo slovenských klubov.

Väčšina hráčov bola zo Slovenska

Za možnosťou usporiadať tento kemp na Slovensku stoja osobné vzťahy medzi pánom Bonnanom a sekretárom Slovenskej bejzbalovej federácie Františkom Buntom.

„Fero Bunta to s Danom Bonnanom dohodol s tým, že máme priestor a v Trnave dobré ihrisko. My sme súhlasili a tak sa to uskutočnilo,“ priblížil nám zákulisie predseda trnavského klubu Ronald Kupka.