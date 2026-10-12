Dva bronzy pre Slovensko. Rozhodovali výkony v slalome

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: Facebook/European Champs Roller in Line Hockey)
TASR|12. okt 2026 o 09:19
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Slovenka v druhej jazde predviedla druhý najlepší čas.

Slovenská reprezentantka v inline alpin Lenka Keselá si na World Skate Games v paraguajskom Asuncióne vybojovala bronzovú medailu v slalome. Ďalší cenný kov pridal v tej istej disciplíne Filip Schvarc, ktorý získal bronz medzi juniormi.

Keselá bola po prvom kole na 5. mieste, no v druhej jazde predviedla druhý najlepší čas, čo jej v konečnom hodnotení prinieslo bronzovú medailu.

„Preteky boli veľmi náročné, pretože sa išli v mokrých podmienkach, čo je vždy náročnejšie.

Prvé kolo mi nevyšlo úplne podľa mojich predstáv, ale na druhé kolo som sa namotivovala a zvládla som to,“ vyjadrila sa Keselá podľa Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania (ZSKK).

Ema Nogová obsadila v kategórii žien 7. miesto a Martin Schvarc bol v slalome jedenásty medzi mužmi.

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    Dva bronzy pre Slovensko. Rozhodovali výkony v slalome
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