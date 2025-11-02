Žiadnemu tímu sa to nepodarilo štvrťstoročie. Bejzbalisti LA Dodgers ovládli Svetovú sériu

MLB 2025
Svetová séria - rozhodujúci 7. zápas:
Toronto Blue Jays - Los Angeles Dodgers 4:5
/konečný stav série: 3:4/
TORONTO. Bejzbalisti Los Angeles Dodgers obhájili titul vo Svetovej sérii. V rozhodujúcom siedmom finále otočili duel v Toronte a nad domácimi Blue Jays zvíťazili 5:4 v jedenástej smene.
Celú sériu tak vyhrali 4:3 na zápasy.
Blue Jays viedli po tretej smene 3:0 a v siedmej 4:2, ale rozhodujúci duelu nedokázali dotiahnuť do víťazného konca a k tretiemu titulu vo Svetovej sérii (1992, 1993).
V ôsmej a deviatej smene znížili Max Muncy a Miguel Rojas a rozhodujúci bod pre hostí zaznamenal po ďalšom homerune Will Smith.
VIDEO: Zostrih siedmeho zápasu Blue Jays - Dodgers
Dodgers získali už deviaty titul vo Svetovej sérii a ako prví za štvrťstoročie ho dokázali obhájiť.
Naposledy sa to podarilo New York Yankees, ktorí vyhrali trikrát v sérii v rokoch 1998 až 2000.
Najužitočnejším hráčom finále sa stal japonský nadhadzovač Dodgers Jošinobu Jamamoto.