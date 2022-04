Všetkým futbalovým fanúšikom prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Ligy majstrov. Vo štvrťfinálovej odvete na seba narazia Bayern Mníchov a Villareal CF, pričom prvý zápas vyhral Villareal pomerom 1:0.



Bayern Mníchov

Ambície nemeckého klubu sú v najprestížnejšej klubovej súťaži určite vyššie než štvrťfinále. Zmazať však budú musieť jednogólové manko a to vôbec nemusí byť jednoduché. V prvom zápase totiž Bayern nepredviedol dobrý výkon a môže byť rád, že neprehráva väčším rozdielom. Cez víkend porazil gólom z penalty Augsburg a dnes bude musieť určite poriadne zabrať.



Villareal CF

Minuloročný víťaz Európskej ligy mieri vysoko aj v prestížnejšej pohárovej súťaži. V Lige majstrov po postupe zo skupiny dokázal vyradiť Juventus Turín a blízko k prekvapeniu je aj proti Bayernu. Doma im to vyšlo takmer dokonale, no teraz sa zverenci Unaia Emeryho predstavia na horúcej pôde v Mníchove a to im situáciu rozhodne neuľahčuje. Cez víkend sa na dnešný duel Villareal pripravil remízou proti Athleticu Bilbao. Takýto výsledok by mu na postup stačil, ale ak ho chce uhrať proti Bayernu, bude musieť predviesť výkon aspoň ako minulú stredu.