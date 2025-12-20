Slovan natiahol víťaznú sériu, no neposunul sa. Uspeli aj súperi pred ním

Hráči Slovana Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|20. dec 2025 o 21:40
Z výhry sa tešia aj Spišskí Rytieri.

Patrioti Levice zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Tipos SBL nad basketbalistami MBK Baník Handlová 98:77 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke. Pripísali si už trinásty tohtosezónny triumf.

Na druhej priečke zostávajú hráči Nitry, Blue Wings zdolali BKM Mimel Lučenec 94:81.

Vo Svite zažiaril Shamiel Stevenson, ktorý 30 bodmi pomohol Slovanu Bratislava k víťazstvu 92:81 nad domácou Iskrou.

Tipos SBL - 14. kolo

Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 81:92 (43:48)

Najviac bodov: Witt 22, Atwood 20, Jackson 17 - Stevenson 30, Watson 17, Majerčák 14

Spišskí Rytieri - BC Komárno 91:87 (41:43)

Najviac bodov: Hill 21, Jefferson 19, Stevanovič a Kenney po 16 - Lawrence 27 (14 doskokov), Gray a Mckeithan po 20

Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec 94:81 (46:40)

Najviac bodov: Ikpe a Underwood po 22, Jones 18 - Boone 22, Yap 20, Beaubrun 15

Patrioti Levice - MBK Baník Handlová 98:77 (45:36)

Najviac bodov: Carius 23 (10 doskokov), McGill 20, Dorsey 17 - Henson 15, Petráš 14, Glover 13

Tabuľka Tipos SBL

    dnes 21:40
