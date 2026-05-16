VIDEO: Detroit nezložil zbrane a vynútil si siedmy zápas. San Antonio bude bojovať o finále

San Antonio Spurs. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. máj 2026 o 07:32
San Antonio viedol Stephon Castle, ktorý zaznamenal double-double.

Basketbalisti San Antonia si zahrajú vo finále Západnej konferencie zámorskej NBA.

Postup spečatili v nočnom stretnutí, v ktorom triumfovali na palubovke Minnesoty 139:109 a semifinálovú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Na východe Detroit zdolal Cleveland 115:94 a vynútil si rozhodujúci siedmy duel.

San Antonio viedol Stephon Castle, ktorý zaznamenal double-double s 32 bodmi a 11 doskokmi.

De'Aaron Fox pridal 21 bodov a hviezdny Victor Wembanyama 19. Spurs narazia vo finále konferencie, do ktorého sa prebojovali prvýkrát od roku 2017, na obhajcov titulu z Oklahomy City Thunder.

Lídrom Detroitu bol 21-bodový Cade Cunningham, Paul Reed mal 17 bodov a Jalen Duren double-double s 15 bodmi a 11 doskokmi.

Najproduktívnejším domácim hráčom bol James Harden s 23 bodmi. Rozhodujúci súboj na palubovke Detroitu je na programe v noci na pondelok.

NBA - 2. kolo play-off

Semifinále Východnej konferencie - 6: zápas:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 94:115

/stav série: 3:3/


Semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 109:139

/stav série: 2:4, postúpilo San Antonio/


